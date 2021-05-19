https://ria.ru/20210519/uragan-1732891797.html

В Индии около 40 человек погибли от урагана "Тауктаэ"

В Индии около 40 человек погибли от урагана "Тауктаэ" - РИА Новости, 19.05.2021

В Индии около 40 человек погибли от урагана "Тауктаэ"

Около 40 человек погибли в ряде штатов Индии в результате урагана "Тауктаэ", обрушившегося накануне на западное побережье страны. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:32

2021-05-19T08:32

2021-05-19T08:32

вмс индии

керала

карнатака

махараштра

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Около 40 человек погибли в ряде штатов Индии в результате урагана "Тауктаэ", обрушившегося накануне на западное побережье страны.По данным властей штата Гуджарат, от падений деревьев и сильных дождей в штате погибли по меньшей мере 13 человек."До сих пор сообщалось о 13 несчастных случаях со смертельным исходом", - сообщил главный министр штата Виджай Рупани в Twitter.В столице соседнего штата Махараштра – городе Мумбаи – погибли по меньшей мере 12 человек, затоплены ряд районов и повалены множество деревьев и столбов освещения и электропередачи. Ранее сообщалось о гибели шести человек в штате Карнатака, а также о погибших в штатах Гоа и Керала.ВМС Индии продолжают поиски людей, находившихся на затонувшей барже P305, которая находилась в 35 морских милях от Мумбаи и использовалась для размещения рабочих, занятых на нефтяных вышках. В ходе спасательной операции корабли ВМС подняли на борт 184 человека с этой баржи, продолжаются поиски 89 человек. Также успешно продолжается операция по спасению экипажа двух барж и бурового судна, принадлежащих крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорации ONGC, на борту которых наодится более 430 человек."Все дрейфующие суда, кроме "Р-305", взяты под контроль, и их экипаж в безопасности. ВМС Индии и ONGC активно участвуют в спасении экипажа судна "P-305", - сообщила корпорация в Twitter.

https://ria.ru/20210512/uragan-1732045887.html

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карнатака

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вмс индии, керала, карнатака, махараштра, в мире