Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/uragan-1732891797.html
В Индии около 40 человек погибли от урагана "Тауктаэ"
В Индии около 40 человек погибли от урагана "Тауктаэ" - РИА Новости, 19.05.2021
В Индии около 40 человек погибли от урагана "Тауктаэ"
Около 40 человек погибли в ряде штатов Индии в результате урагана "Тауктаэ", обрушившегося накануне на западное побережье страны. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:32
2021-05-19T08:32
вмс индии
керала
карнатака
махараштра
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732844386_0:84:3070:1811_1920x0_80_0_0_199ebcb470f32f78e0c97de999780798.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Около 40 человек погибли в ряде штатов Индии в результате урагана "Тауктаэ", обрушившегося накануне на западное побережье страны.По данным властей штата Гуджарат, от падений деревьев и сильных дождей в штате погибли по меньшей мере 13 человек."До сих пор сообщалось о 13 несчастных случаях со смертельным исходом", - сообщил главный министр штата Виджай Рупани в Twitter.В столице соседнего штата Махараштра – городе Мумбаи – погибли по меньшей мере 12 человек, затоплены ряд районов и повалены множество деревьев и столбов освещения и электропередачи. Ранее сообщалось о гибели шести человек в штате Карнатака, а также о погибших в штатах Гоа и Керала.ВМС Индии продолжают поиски людей, находившихся на затонувшей барже P305, которая находилась в 35 морских милях от Мумбаи и использовалась для размещения рабочих, занятых на нефтяных вышках. В ходе спасательной операции корабли ВМС подняли на борт 184 человека с этой баржи, продолжаются поиски 89 человек. Также успешно продолжается операция по спасению экипажа двух барж и бурового судна, принадлежащих крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорации ONGC, на борту которых наодится более 430 человек."Все дрейфующие суда, кроме "Р-305", взяты под контроль, и их экипаж в безопасности. ВМС Индии и ONGC активно участвуют в спасении экипажа судна "P-305", - сообщила корпорация в Twitter.
https://ria.ru/20210512/uragan-1732045887.html
керала
карнатака
махараштра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732844386_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_406b62b4264697f89337e4d84d8a0629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вмс индии, керала, карнатака, махараштра, в мире

В Индии около 40 человек погибли от урагана "Тауктаэ"

08:32 19.05.2021
 
© REUTERS / Amit DaveПоследствия циклона "Тауктае" в Индии
Последствия циклона Тауктае в Индии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© REUTERS / Amit Dave
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Около 40 человек погибли в ряде штатов Индии в результате урагана "Тауктаэ", обрушившегося накануне на западное побережье страны.
По данным властей штата Гуджарат, от падений деревьев и сильных дождей в штате погибли по меньшей мере 13 человек.
"До сих пор сообщалось о 13 несчастных случаях со смертельным исходом", - сообщил главный министр штата Виджай Рупани в Twitter.
В столице соседнего штата Махараштра – городе Мумбаи – погибли по меньшей мере 12 человек, затоплены ряд районов и повалены множество деревьев и столбов освещения и электропередачи. Ранее сообщалось о гибели шести человек в штате Карнатака, а также о погибших в штатах Гоа и Керала.
ВМС Индии продолжают поиски людей, находившихся на затонувшей барже P305, которая находилась в 35 морских милях от Мумбаи и использовалась для размещения рабочих, занятых на нефтяных вышках. В ходе спасательной операции корабли ВМС подняли на борт 184 человека с этой баржи, продолжаются поиски 89 человек. Также успешно продолжается операция по спасению экипажа двух барж и бурового судна, принадлежащих крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорации ONGC, на борту которых наодится более 430 человек.
Аварийные службы устраняют последствия упавшего дерева на проезжую часть на Яузском бульваре - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 22:50
Власти Москвы рассказали о последствиях урагана в городе
"Все дрейфующие суда, кроме "Р-305", взяты под контроль, и их экипаж в безопасности. ВМС Индии и ONGC активно участвуют в спасении экипажа судна "P-305", - сообщила корпорация в Twitter.
 
ВМС ИндииКералаКарнатакаМахараштраВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19
11:01В России выявили 7920 новых случаев заражения коронавирусом
10:59Полиция на Урале задержала мужчину, бегавшего по стеллажам в супермаркете
10:58Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми
10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
10:48Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
10:44Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
10:39Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
10:33Выступление Манижи на Евровидении набрало миллион просмотров на YouTube
10:30МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:28Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции
10:28Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
10:28Названы смартфоны, которые первыми получат Android 12
10:20МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
10:18От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков
10:15В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
10:14В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
10:07Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
10:03В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе
10:00Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
Лента новостейМолния