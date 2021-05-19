https://ria.ru/20210519/ukraina-1732970374.html

В Раде создали комиссию для изучения "пленок Медведчука-Суркова"

В Раде создали комиссию для изучения "пленок Медведчука-Суркова" - РИА Новости, 19.05.2021

В Раде создали комиссию для изучения "пленок Медведчука-Суркова"

Парламент Украины создал Временную следственную комиссию (ВСК) о возможных правонарушениях со стороны представителей госвласти и других лиц, действия которых... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:12

2021-05-19T15:12

2021-05-19T15:12

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иван баканов

оппозиционная платформа - за жизнь

нестор шуфрич

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КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Парламент Украины создал Временную следственную комиссию (ВСК) о возможных правонарушениях со стороны представителей госвласти и других лиц, действия которых привели к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны, в частности, депутаты изучат пленки "Медведчука - Суркова". Такое решение поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия ранее заявил, что политсила инициирует создание временной следственной комиссии, которая, среди прочего, изучит записи переговоров якобы главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.Решение создать комиссию было принято на заседании в среду. В пояснительной записке отмечается, что в СМИ опубликованы аудиозаписи, свидетельствующие о сотрудничестве представителей властей Украины с должностными лицами "государства-агрессора". Уточняется, что взаимодействие якобы проходило относительно схем поставок электроэнергии в Крым, вопроса обмена военнопленными в Донбассе, "получения прибыли ценой государственных интересов, прав и свобод граждан Украины"."Вышеупомянутые обстоятельства указывают на необходимость создания в Верховной раде Украины Временной следственной комиссии, предметом расследования которого являются возможные неправомерные действия представителей государственной власти Украины и других лиц, совершенные умышленно, в период военного конфликта, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины", - говорится в документе.Главой комиссии избрана депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, ее заместителем - депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич.Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе предлагается заслушать на пленарном заседании Рады не позднее, чем через шесть месяцев со дня ее образования.Ранее интернет-издание "Цензор.НЕТ" опубликовало запись телефонного разговора, на которой люди, голоса которых похожи на голоса Медведчука и Суркова, якобы обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что обнародованная в СМИ запись будет присоединена к делу о финансировании терроризма, по которому в отношении Медведчука были введены санкции, следователи назначат экспертизу ее подлинности.

https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html

https://ria.ru/20210517/medvedchuk-1732613011.html

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россия, иван баканов, оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич, донбасс, владислав сурков, верховная рада украины, украина, в мире