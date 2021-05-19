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Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани
Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани - РИА Новости, 19.05.2021
Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани
В Казани подросток угрожал взорвать учебное заведение из-за замечаний по поводу электронной сигареты, рассказали РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:24
2021-05-19T16:11
ильназ галявиев
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. В Казани подросток угрожал взорвать учебное заведение из-за замечаний по поводу электронной сигареты, рассказали РИА Новости в мэрии города.Инцидент произошел в гимназии № 40. Ученик принес курительное устройство с собой на урок. На просьбы преподавателя убрать его подросток никак не отвечал."После того как учитель забрала электронную сигарету, стал вести себя агрессивно, в том числе кричать: "Я вас всех взорву", — заявил собеседник агентства.По его информации, школу проверили, никаких опасных предметов не обнаружили. Учебный процесс продолжается.В Казани 11 мая произошло массовое убийство в школе — крупнейшее в стране за последнее время. По данным следствия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юношу арестовали, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Галявиев признал вину.
https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html
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россия
республика татарстан (татарстан)
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ильназ галявиев, россия, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани

14:24 19.05.2021 (обновлено: 16:11 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники правоохранительных органов у здания школы
Сотрудники правоохранительных органов у здания школы - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. В Казани подросток угрожал взорвать учебное заведение из-за замечаний по поводу электронной сигареты, рассказали РИА Новости в мэрии города.
Инцидент произошел в гимназии № 40. Ученик принес курительное устройство с собой на урок. На просьбы преподавателя убрать его подросток никак не отвечал.
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 10:05
В Казани школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
"После того как учитель забрала электронную сигарету, стал вести себя агрессивно, в том числе кричать: "Я вас всех взорву", — заявил собеседник агентства.
По его информации, школу проверили, никаких опасных предметов не обнаружили. Учебный процесс продолжается.
В Казани 11 мая произошло массовое убийство в школе — крупнейшее в стране за последнее время. По данным следствия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юношу арестовали, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Галявиев признал вину.
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13 апреля, 08:00Специальный репортаж
Подростковый террор. Кто стоит за молодежными бандами в Татарстане
 
Ильназ ГалявиевРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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