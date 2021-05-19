https://ria.ru/20210519/ugroza-1732959643.html

Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани

Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани - РИА Новости, 19.05.2021

Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани

В Казани подросток угрожал взорвать учебное заведение из-за замечаний по поводу электронной сигареты, рассказали РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:24

2021-05-19T14:24

2021-05-19T16:11

ильназ галявиев

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. В Казани подросток угрожал взорвать учебное заведение из-за замечаний по поводу электронной сигареты, рассказали РИА Новости в мэрии города.Инцидент произошел в гимназии № 40. Ученик принес курительное устройство с собой на урок. На просьбы преподавателя убрать его подросток никак не отвечал."После того как учитель забрала электронную сигарету, стал вести себя агрессивно, в том числе кричать: "Я вас всех взорву", — заявил собеседник агентства.По его информации, школу проверили, никаких опасных предметов не обнаружили. Учебный процесс продолжается.В Казани 11 мая произошло массовое убийство в школе — крупнейшее в стране за последнее время. По данным следствия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юношу арестовали, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Галявиев признал вину.

https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html

https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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ильназ галявиев, россия, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия