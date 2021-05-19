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Туризм
https://ria.ru/20210519/turtsiya-1732972087.html
Bloomberg назвал самые ранние сроки открытия рейсов в Турцию
Bloomberg назвал самые ранние сроки открытия рейсов в Турцию - РИА Новости, 19.05.2021
Bloomberg назвал самые ранние сроки открытия рейсов в Турцию
Авиасообщение между Россией и Турцией возобновят не раньше середины июня, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:16
2021-05-19T18:51
туризм
россия
турция
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Авиасообщение между Россией и Турцией возобновят не раньше середины июня, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Турецкий чиновник рассказал, что на встрече 17 мая Анкаре не удалось убедить российскую сторону разрешить полеты до конца мая. По его словам, Москва хочет отправить в Турцию комиссию, чтобы оценить противоэпидемические меры в стране.Как сообщил Bloomberg, в Анкаре надеялись возобновить рейсы в конце месяца: республика испытывает большие трудности из-за ограничений в туристической отрасли.Авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено с 15 апреля: выполняются лишь рейсы между Москвой и Стамбулом дважды в день. Решение об ограничении полетов на турецкие курорты приняли из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 и введенного локдауна.При этом турецкие власти постепенно ослабляют карантин: уже разрешена работа торговых центров, междугородние поездки для своих граждан. Однако по-прежнему действует комендантский час. В то же время большая часть мер не касается туристов.Накануне российские авиакомпании отменили рейсы в Турцию, кроме разрешенных из Москвы в Стамбул. Так, "Аэрофлот" прекратил продажу билетов на июнь, а S7 — на все лето.
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россия, турция

Bloomberg назвал самые ранние сроки открытия рейсов в Турцию

15:16 19.05.2021 (обновлено: 18:51 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Авиасообщение между Россией и Турцией возобновят не раньше середины июня, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Турецкий чиновник рассказал, что на встрече 17 мая Анкаре не удалось убедить российскую сторону разрешить полеты до конца мая. По его словам, Москва хочет отправить в Турцию комиссию, чтобы оценить противоэпидемические меры в стране.
Как сообщил Bloomberg, в Анкаре надеялись возобновить рейсы в конце месяца: республика испытывает большие трудности из-за ограничений в туристической отрасли.
Авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено с 15 апреля: выполняются лишь рейсы между Москвой и Стамбулом дважды в день. Решение об ограничении полетов на турецкие курорты приняли из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 и введенного локдауна.
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 05:10Туризм
Источник: на рейсы из Турции в Россию вернули свыше 30 тысяч билетов
При этом турецкие власти постепенно ослабляют карантин: уже разрешена работа торговых центров, междугородние поездки для своих граждан. Однако по-прежнему действует комендантский час. В то же время большая часть мер не касается туристов.
Накануне российские авиакомпании отменили рейсы в Турцию, кроме разрешенных из Москвы в Стамбул. Так, "Аэрофлот" прекратил продажу билетов на июнь, а S7 — на все лето.
 
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