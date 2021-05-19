https://ria.ru/20210519/tseny-1733025633.html

В России подорожали овощи

В России подорожали овощи - РИА Новости, 19.05.2021

В России подорожали овощи

Рост цен на картофель, лук и морковь в России с 12 по 17 мая ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на капусту - замедлился, стоимость огурцов... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:15

2021-05-19T19:15

2021-05-19T19:15

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рост цен на картофель, лук и морковь в России с 12 по 17 мая ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на капусту - замедлился, стоимость огурцов снизилась после периода роста, помидоры продолжают дешеветь, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на капусту белокочанную – на 4,4%, морковь – на 3,4%, лук репчатый – на 3,1%, картофель – на 3%, яблоки – на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 4,6%, помидоры – на 1,3%", - говорится в сообщении статистического ведомства.С начала года к 17 мая картофель в России подорожал на 50,9%, капуста - на 37,8%, лук - на 30,6%. Морковь с начала года выросла в цене на 56,4%, помидоры - на 5,1%, яблоки - на 7%, а огурцы подешевели на 7,2%.За предыдущий отчетный период, с 5 по 11 мая, картофель вырос в цене на 2,9%, морковь - на 2,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2,5%, свежая белокочанная капуста - на 4,9%, огурцы - на 1,9%. Яблоки подешевели на 0,2%, томаты - на 0,6%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 0,7%.В свою очередь, с 12 по 17 мая выросли цены на баранину (на 0,5%), на маргарин и черный чай (на 0,4%), на свинину, мороженую рыбу, сливочное масло, печенье и мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 0,3%). Говядина, сосиски и сардельки подорожали на 0,2%, полукопченая и варено-копченая колбаса, стерилизованное молоко, сметана, сухие молочные смеси для детского питания, соль, карамель - на 0,1%.Водка подешевела на 0,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%. Вареная колбаса, мясные консервы, сычужные твердые и мягкие сыры, пастеризованное молоко и жирный творог, консервы для детского питания (овощные и мясные) в цене не изменились."Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,4%, в том числе в 26 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,9%, в 26 субъектах – на 2-4,9%, в 7 субъектах – на 5-12,5%. В 5 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте яйца куриные подорожали на 0,1-1,1%", - говорится в сообщении статистического ведомства. За предыдущий отчетный период, с 5 по 11 мая, яйца подешевели на 1%. Рост цен к 17 мая с начала года составил 12,2%.Мясо кур в России на отчетной неделе подорожало на 0,2%, как и на прошлой неделе. До этого две недели подряд оно дешевело по 0,1%, а еще две недели перед этим цены на курятину не менялись. В 19 регионах куриное мясо подорожало на 0,1-0,2%, в 18 регионах - на 0,3-0,9%, в десяти - на 1-2,8%. В 12 регионах цены не изменились, в 22 - снизились на 0,1-0,9%, в четырех - на 1-2%. С начала года куриное мясо подорожало на 14,9%.Цены на сахар с 12 по 17 мая не изменились, как и за предыдущий период: в 16 регионах цены выросли на 0,1-0,4%, в 12 – на 0,5-1,3%. В 40 субъектах РФ цены не изменились, а в 17 - снизились на 0,1-0,8%. К 17 мая сахар с начала года подорожал на 1,7%."Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,3%. В 16 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,3%, в 24 субъектах – на 0,4-0,9%, в 10 субъектах – на 1-2,3%. В 21 субъекте цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-2,0%", - указывает Росстат. С 5 по 11 мая масло подорожало на 0,4%, рост цен с начала года составил 3,7%.Гречка с 12 по 17 мая выросла в цене на 0,6%, за предыдущий период - на 0,5%, с начала года цены поднялись на 5,9%. Пшеничная мука в цене не изменилась, на прошлой неделе - подорожала на 0,2%, с начала года - на 3,2%, черный хлеб подорожал на 0,1%, как и неделей ранее, с начала года - на 2,6%, макаронные изделия - на 0,1% (за предыдущий период цены выросли на 0,2%, с начала года - на 4%).Вермишель не изменилась в цене (неделей ранее подорожала на 0,1%, с начала года - на 3,8%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки тоже остались неизменными (до этого повысились на 0,2%, с начала года - на 2%). Рис подешевел на 0,1% (против роста на 0,1% неделей ранее, с начала года - на 1,3%), пшено подорожало на 0,3% (за предыдущий период цены снижались на 0,1%, с начала года - уменьшились на 2%).

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/tseny-1732926054.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/tseny-1732142192.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика