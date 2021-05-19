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В Кремле прокомментировали слова Путина про активизацию терроризма
В Кремле прокомментировали слова Путина про активизацию терроризма - РИА Новости, 19.05.2021
В Кремле прокомментировали слова Путина про активизацию терроризма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поясняя слова Владимира Путина об активизации террористической угрозы, заявил, что российские спецслужбы активно... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:07
2021-05-19T13:28
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поясняя слова Владимира Путина об активизации террористической угрозы, заявил, что российские спецслужбы активно работают, пресекая такие поползновения и подготовку терактов.Выступая перед послами иностранных государств во вторник, президент заявил, что сейчас "вновь поднимает голову терроризм".Отвечая на вопрос, есть ли конкретные примеры усиления террористической активности в мире, Песков указал, что "они сплошь и рядом". Представителя Кремля попросили уточнить, касаются ли эти слова президента палестино-израильского конфликта."Там тоже террористические акты случаются, безусловно. Но в данном случае мы говорим о террористических проявлениях в разных странах мира. Вы знаете, как активно работают наши специальные службы, пресекая разные такие поползновения и подготовку террористических актов, об этом тоже регулярно дается информация", - ответил Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность

В Кремле прокомментировали слова Путина про активизацию терроризма

13:07 19.05.2021 (обновлено: 13:28 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поясняя слова Владимира Путина об активизации террористической угрозы, заявил, что российские спецслужбы активно работают, пресекая такие поползновения и подготовку терактов.
Выступая перед послами иностранных государств во вторник, президент заявил, что сейчас "вновь поднимает голову терроризм".
Отвечая на вопрос, есть ли конкретные примеры усиления террористической активности в мире, Песков указал, что "они сплошь и рядом". Представителя Кремля попросили уточнить, касаются ли эти слова президента палестино-израильского конфликта.
"Там тоже террористические акты случаются, безусловно. Но в данном случае мы говорим о террористических проявлениях в разных странах мира. Вы знаете, как активно работают наши специальные службы, пресекая разные такие поползновения и подготовку террористических актов, об этом тоже регулярно дается информация", - ответил Песков.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасность
 
 
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