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Лавров заявил о желании Москвы возобновить авиасообщение с Душанбе
Лавров заявил о желании Москвы возобновить авиасообщение с Душанбе - РИА Новости, 19.05.2021
Лавров заявил о желании Москвы возобновить авиасообщение с Душанбе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:03
2021-05-19T08:32
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном."Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объём регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, а это практически 20 тысяч человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы", - заявил Лавров на пресс-конференции с таджикистанским коллегой в среду в Душанбе.Накануне в Агентстве гражданской авиации Таджикистана РИА Новости сообщили, что республика приостановила разрешение на полеты авиакомпаний Nordwind и S7 Airlines до тех пор, пока они не снизят цены на билеты до установленного уровня.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, таджикистан

Лавров заявил о желании Москвы возобновить авиасообщение с Душанбе

08:03 19.05.2021 (обновлено: 08:32 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном.
"Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объём регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, а это практически 20 тысяч человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы", - заявил Лавров на пресс-конференции с таджикистанским коллегой в среду в Душанбе.
Накануне в Агентстве гражданской авиации Таджикистана РИА Новости сообщили, что республика приостановила разрешение на полеты авиакомпаний Nordwind и S7 Airlines до тех пор, пока они не снизят цены на билеты до установленного уровня.
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