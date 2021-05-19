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Лавров заявил о желании Москвы возобновить авиасообщение с Душанбе
Лавров заявил о желании Москвы возобновить авиасообщение с Душанбе - РИА Новости, 19.05.2021
Лавров заявил о желании Москвы возобновить авиасообщение с Душанбе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:03
2021-05-19T08:03
2021-05-19T08:32
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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таджикистан
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном."Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объём регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, а это практически 20 тысяч человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы", - заявил Лавров на пресс-конференции с таджикистанским коллегой в среду в Душанбе.Накануне в Агентстве гражданской авиации Таджикистана РИА Новости сообщили, что республика приостановила разрешение на полеты авиакомпаний Nordwind и S7 Airlines до тех пор, пока они не снизят цены на билеты до установленного уровня.
https://ria.ru/20210517/obmen-1732642223.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, таджикистан