https://ria.ru/20210519/sudan-1733008461.html

США исключили Судан из списка стран-пособников терроризма

США исключили Судан из списка стран-пособников терроризма - РИА Новости, 19.05.2021

США исключили Судан из списка стран-пособников терроризма

США завершили исключение Судана из списка стран-пособников терроризма, соответствующий документ опубликовало в среду министерство финансов. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:57

2021-05-19T17:57

2021-05-19T17:57

министерство финансов сша

судан

сша

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США завершили исключение Судана из списка стран-пособников терроризма, соответствующий документ опубликовало в среду министерство финансов.В соответствии с информацией минфина США, решение завершает инициированную госдепартаментом в декабре прошлого года процедуру снятия ограничений в отношении Судана, введенных в связи с поддержкой терроризма на государственном уровне. Формальное решение минфина отменяет ограничения на финансовые операции с Суданом, а также в числе прочего разрешает беспрепятственные поставки сельхозпродукции, медикаментов и медицинского оборудования. Формально документ вступит в силу 20 мая после его публикации в федеральном реестре.США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году, это влечет за собой санкции и ограничения на экспорт в эту страну. В октябре 2020 года предыдущая администрация США пришла к выводу, что Судан в последние шесть месяцев не оказывал поддержки террористам, и получила заверения суданского правительства, что не будет помогать международной террористической деятельности в будущем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/sudan-1589217108.html

судан

сша

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министерство финансов сша, судан, сша, в мире