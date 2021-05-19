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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/sud-1732993629.html
Суд привлек участников "Уральских пельменей" к делу по иску Нетиевского
Суд привлек участников "Уральских пельменей" к делу по иску Нетиевского - РИА Новости, 19.05.2021
Суд привлек участников "Уральских пельменей" к делу по иску Нетиевского
Арбитражный суд Москвы привлек девятерых участников шоу "Уральские пельмени" в статусе третьих лиц к процессу по иску бывшего участника и продюсера Сергея... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:25
2021-05-19T18:38
культура
новости культуры
сергей нетиевский
уральские пельмени
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек девятерых участников шоу "Уральские пельмени" в статусе третьих лиц к процессу по иску бывшего участника и продюсера Сергея Нетиевского о взыскании около 42 миллионов рублей с ООО "Уральские пельмени продакшн" (УПП), учрежденного восемью участниками шоу.Как сообщил РИА Новости Нетиевский, суд в среду удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика. По мнению истца, оно направлено на затягивание разбирательства, так как права привлеченных не будут никак задеты будущим судебным актом по делу. "Из-за подобных действий мы уже больше года не можем приступить к рассмотрению спора по существу", - сказал Нетиевский.В своем иске Нетиевский требует взыскать с УПП компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев. В этом качестве он в 2010-2015 годах участвовал в создании 57 программ. Как и девять других участников коллектива, принимавших участие в написании сценариев, Нетиевский передал авторские права по лицензионному договору компании-продюсеру. Договор предусматривал определенное число показов каждого выпуска на телеканале СТС и дополнительную оплату за сверхлимитные показы.В 2016-2019 годах компания-ответчик создала и показала 79 выпусков "Уральские пельмени. Любимое", в которых использовались нарезки из 57 оригинальных программ. Нетиевский считает, что тем самым ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности. За это истец в апреле 2020 года потребовал взыскать с УПП более 56 миллионов рублей компенсации, а после уточнения расчета – около 42 миллионов рублей. Ответчик требования не признает. Суд отложил слушания на 29 июня.Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Сергей Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась.По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили восемь "пельменей": Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков, Попов. Основным видом деятельности предприятия указана "деятельность в области радиовещания", а дополнительными - "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" и еще 10 видов.
https://ria.ru/20210318/mikhalkova-1601795542.html
https://ria.ru/20210304/sud-1599943174.html
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новости культуры, сергей нетиевский, уральские пельмени

Суд привлек участников "Уральских пельменей" к делу по иску Нетиевского

18:25 19.05.2021 (обновлено: 18:38 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовогоднее шоу "Уральские пельмени"- "Борода измята"
Новогоднее шоу Уральские пельмени- Борода измята - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек девятерых участников шоу "Уральские пельмени" в статусе третьих лиц к процессу по иску бывшего участника и продюсера Сергея Нетиевского о взыскании около 42 миллионов рублей с ООО "Уральские пельмени продакшн" (УПП), учрежденного восемью участниками шоу.
Как сообщил РИА Новости Нетиевский, суд в среду удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика. По мнению истца, оно направлено на затягивание разбирательства, так как права привлеченных не будут никак задеты будущим судебным актом по делу. "Из-за подобных действий мы уже больше года не можем приступить к рассмотрению спора по существу", - сказал Нетиевский.
В своем иске Нетиевский требует взыскать с УПП компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев. В этом качестве он в 2010-2015 годах участвовал в создании 57 программ. Как и девять других участников коллектива, принимавших участие в написании сценариев, Нетиевский передал авторские права по лицензионному договору компании-продюсеру. Договор предусматривал определенное число показов каждого выпуска на телеканале СТС и дополнительную оплату за сверхлимитные показы.
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В 2016-2019 годах компания-ответчик создала и показала 79 выпусков "Уральские пельмени. Любимое", в которых использовались нарезки из 57 оригинальных программ. Нетиевский считает, что тем самым ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности. За это истец в апреле 2020 года потребовал взыскать с УПП более 56 миллионов рублей компенсации, а после уточнения расчета – около 42 миллионов рублей. Ответчик требования не признает. Суд отложил слушания на 29 июня.
Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Сергей Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась.
По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили восемь "пельменей": Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков, Попов. Основным видом деятельности предприятия указана "деятельность в области радиовещания", а дополнительными - "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" и еще 10 видов.
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