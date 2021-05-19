https://ria.ru/20210519/sud-1732963702.html
Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде
Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде - РИА Новости, 19.05.2021
Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде
Жители города Прокопьевск Кемеровской области пойдут под суд за убийство собаки в подъезде дома, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:39
2021-05-19T14:39
2021-05-19T14:39
россия
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Жители города Прокопьевск Кемеровской области пойдут под суд за убийство собаки в подъезде дома, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Ранее подписчики одного из Telegram-каналов заявили, что "на протяжении нескольких недель два здоровяка ходят по подъездам и убивают собак", также было опубликовано соответствующее видео. Со ссылкой на полицейский главк сообщалось, что по факту убийства собак в подъездах домов в Прокопьевске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Полицейские установили мужчин, убивавших животное. Ими оказались ранее судимые братья в возрасте 37 и 44 лет.В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в ходе распития спиртных напитков, братья, находясь в квартире, решили убить собаку, якобы представлявшую опасность для окружающих и живущую в последнее время в подъезде дома. Они нанесли животному много ударов топором и выбросили в мусорный контейнер рядом с домом. В результате собака погибла."Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а, в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов). Вину в предъявленном обвинении братья признали в полном объеме. Прокурор города Прокопьевска утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210514/ubiystvo-1732248050.html
россия
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, прокопьевск, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости.
Жители города Прокопьевск
Кемеровской области пойдут под суд за убийство собаки в подъезде дома, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области
.
Ранее подписчики одного из Telegram-каналов заявили, что "на протяжении нескольких недель два здоровяка ходят по подъездам и убивают собак", также было опубликовано соответствующее видео. Со ссылкой на полицейский главк сообщалось, что по факту убийства собак в подъездах домов в Прокопьевске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ
"Жестокое обращение с животными". Полицейские установили мужчин, убивавших животное. Ими оказались ранее судимые братья в возрасте 37 и 44 лет.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в ходе распития спиртных напитков, братья, находясь в квартире, решили убить собаку, якобы представлявшую опасность для окружающих и живущую в последнее время в подъезде дома. Они нанесли животному много ударов топором и выбросили в мусорный контейнер рядом с домом. В результате собака погибла.
"Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а, в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов). Вину в предъявленном обвинении братья признали в полном объеме. Прокурор города Прокопьевска утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.