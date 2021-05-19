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Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде

Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде - РИА Новости, 19.05.2021

Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде

Жители города Прокопьевск Кемеровской области пойдут под суд за убийство собаки в подъезде дома, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:39

2021-05-19T14:39

2021-05-19T14:39

россия

прокопьевск

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Жители города Прокопьевск Кемеровской области пойдут под суд за убийство собаки в подъезде дома, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Ранее подписчики одного из Telegram-каналов заявили, что "на протяжении нескольких недель два здоровяка ходят по подъездам и убивают собак", также было опубликовано соответствующее видео. Со ссылкой на полицейский главк сообщалось, что по факту убийства собак в подъездах домов в Прокопьевске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Полицейские установили мужчин, убивавших животное. Ими оказались ранее судимые братья в возрасте 37 и 44 лет.В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в ходе распития спиртных напитков, братья, находясь в квартире, решили убить собаку, якобы представлявшую опасность для окружающих и живущую в последнее время в подъезде дома. Они нанесли животному много ударов топором и выбросили в мусорный контейнер рядом с домом. В результате собака погибла."Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а, в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов). Вину в предъявленном обвинении братья признали в полном объеме. Прокурор города Прокопьевска утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210514/ubiystvo-1732248050.html

россия

прокопьевск

кемеровская область

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россия, прокопьевск, кемеровская область, происшествия