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Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде
Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде - РИА Новости, 19.05.2021
Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде
Жители города Прокопьевск Кемеровской области пойдут под суд за убийство собаки в подъезде дома, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:39
2021-05-19T14:39
россия
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Жители города Прокопьевск Кемеровской области пойдут под суд за убийство собаки в подъезде дома, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Ранее подписчики одного из Telegram-каналов заявили, что "на протяжении нескольких недель два здоровяка ходят по подъездам и убивают собак", также было опубликовано соответствующее видео. Со ссылкой на полицейский главк сообщалось, что по факту убийства собак в подъездах домов в Прокопьевске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Полицейские установили мужчин, убивавших животное. Ими оказались ранее судимые братья в возрасте 37 и 44 лет.В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в ходе распития спиртных напитков, братья, находясь в квартире, решили убить собаку, якобы представлявшую опасность для окружающих и живущую в последнее время в подъезде дома. Они нанесли животному много ударов топором и выбросили в мусорный контейнер рядом с домом. В результате собака погибла."Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а, в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов). Вину в предъявленном обвинении братья признали в полном объеме. Прокурор города Прокопьевска утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210514/ubiystvo-1732248050.html
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россия, прокопьевск, кемеровская область, происшествия

Жители Кузбасса пойдут под суд за убийство собаки в подъезде

14:39 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Жители города Прокопьевск Кемеровской области пойдут под суд за убийство собаки в подъезде дома, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Ранее подписчики одного из Telegram-каналов заявили, что "на протяжении нескольких недель два здоровяка ходят по подъездам и убивают собак", также было опубликовано соответствующее видео. Со ссылкой на полицейский главк сообщалось, что по факту убийства собак в подъездах домов в Прокопьевске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Полицейские установили мужчин, убивавших животное. Ими оказались ранее судимые братья в возрасте 37 и 44 лет.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в ходе распития спиртных напитков, братья, находясь в квартире, решили убить собаку, якобы представлявшую опасность для окружающих и живущую в последнее время в подъезде дома. Они нанесли животному много ударов топором и выбросили в мусорный контейнер рядом с домом. В результате собака погибла.
"Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а, в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов). Вину в предъявленном обвинении братья признали в полном объеме. Прокурор города Прокопьевска утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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