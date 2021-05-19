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На Украине оценили готовность "Стены" на границе с Россией

На Украине оценили готовность "Стены" на границе с Россией - РИА Новости, 19.05.2021

На Украине оценили готовность "Стены" на границе с Россией

Украинский проект "Стена" по обустройству границы с РФ выполнен на 51,4%, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:05

2021-05-19T15:05

2021-05-19T15:33

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КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Украинский проект "Стена" по обустройству границы с РФ выполнен на 51,4%, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу.Кабмин Украины в 2015 году утвердил план мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы на 2015–2021 годы (так называемый проект "Стена"). План предусматривает создание системы земляных сооружений, обустройство мест несения службы и опорных пунктов.Отмечается, что чиновникам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, допущенных во время обустройства границы.Проект "Стена" правительства Арсения Яценюка был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

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россия, пограничная служба украины, украина, в мире