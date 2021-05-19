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На Украине оценили готовность "Стены" на границе с Россией
На Украине оценили готовность "Стены" на границе с Россией - РИА Новости, 19.05.2021
На Украине оценили готовность "Стены" на границе с Россией
Украинский проект "Стена" по обустройству границы с РФ выполнен на 51,4%, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:05
2021-05-19T15:33
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КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Украинский проект "Стена" по обустройству границы с РФ выполнен на 51,4%, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу.Кабмин Украины в 2015 году утвердил план мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы на 2015–2021 годы (так называемый проект "Стена"). План предусматривает создание системы земляных сооружений, обустройство мест несения службы и опорных пунктов.Отмечается, что чиновникам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, допущенных во время обустройства границы.Проект "Стена" правительства Арсения Яценюка был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.
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россия, пограничная служба украины, украина, в мире

На Украине оценили готовность "Стены" на границе с Россией

15:05 19.05.2021 (обновлено: 15:33 19.05.2021)
 
© AP Photo / Andrew KravchenkoНа участке границы Украины с Россией
На участке границы Украины с Россией - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Украинский проект "Стена" по обустройству границы с РФ выполнен на 51,4%, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу.
Кабмин Украины в 2015 году утвердил план мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы на 2015–2021 годы (так называемый проект "Стена"). План предусматривает создание системы земляных сооружений, обустройство мест несения службы и опорных пунктов.
"По состоянию на 20 апреля 2021 года уровень выполнения плана мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы составляет 51,4%", - говорится в ответе Госпогранслужбы на информационный запрос организации, который опубликован в среду.
Отмечается, что чиновникам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, допущенных во время обустройства границы.
Проект "Стена" правительства Арсения Яценюка был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.
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