На Украине оценили готовность "Стены" на границе с Россией
15:05 19.05.2021 (обновлено: 15:33 19.05.2021)
© AP Photo / Andrew KravchenkoНа участке границы Украины с Россией
© AP Photo / Andrew Kravchenko
КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Украинский проект "Стена" по обустройству границы с РФ выполнен на 51,4%, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу.
Кабмин Украины в 2015 году утвердил план мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы на 2015–2021 годы (так называемый проект "Стена"). План предусматривает создание системы земляных сооружений, обустройство мест несения службы и опорных пунктов.
"По состоянию на 20 апреля 2021 года уровень выполнения плана мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы составляет 51,4%", - говорится в ответе Госпогранслужбы на информационный запрос организации, который опубликован в среду.
Отмечается, что чиновникам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, допущенных во время обустройства границы.
Проект "Стена" правительства Арсения Яценюка был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.