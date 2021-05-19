https://ria.ru/20210519/staroobryadtsy-1732951577.html

Старообрядцы оценили интерес Минобороны РФ к ним

Старообрядцы оценили интерес Минобороны РФ к ним - РИА Новости, 19.05.2021

Старообрядцы оценили интерес Минобороны РФ к ним

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов выразил надежду, что интерес со стороны министерства обороны РФ к сотрудничеству со... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:48

2021-05-19T13:48

2021-05-19T13:50

религия и мировоззрение

старообрядцы

россия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

здоровье - общество

сергей шойгу

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155344/32/1553443276_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_e8a05921c7e9ad2d41380285869d9a3f.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов выразил надежду, что интерес со стороны министерства обороны РФ к сотрудничеству со старообрядцами будет способствовать решению проблем их сообщества.Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил в интервью телеканалу "Звезда", что Минобороны привлекло живущих в тайге старообрядцев к обучению северных подразделений Сил специальных операций."Староверы всегда отличались патриотизмом и служили своей Родине. Нет ничего странного, что многие староверы служат в вооруженных силах. Исторически казачество, к примеру, военное сословие, всегда исповедовало старообрядчество. Я приветствую интерес к старообрядчеству со стороны государственных мужей и надеюсь, что этот интерес приведет к реальной помощи староверам и решению их многочисленных проблем", - сказал РИА Новости Севастьянов.Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) на открывшемся в Москве 18 мая Международном старообрядческом форуме в Москве также отметил слова министра. "Мы рады, что ныне государство обращается к нам, старообрядцам, за опытом выживания в трудных, порой экстремальных, условиях. Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что спецназ будет перенимать опыт старообрядцев, для нас очень важно", - сказал митрополит.

https://ria.ru/20210518/avvakum-1732772504.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старообрядцы, россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), здоровье - общество, сергей шойгу, москва