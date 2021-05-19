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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210519/staroobryadtsy-1732951577.html
Старообрядцы оценили интерес Минобороны РФ к ним
Старообрядцы оценили интерес Минобороны РФ к ним - РИА Новости, 19.05.2021
Старообрядцы оценили интерес Минобороны РФ к ним
Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов выразил надежду, что интерес со стороны министерства обороны РФ к сотрудничеству со... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:48
2021-05-19T13:50
религия и мировоззрение
старообрядцы
россия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
здоровье - общество
сергей шойгу
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов выразил надежду, что интерес со стороны министерства обороны РФ к сотрудничеству со старообрядцами будет способствовать решению проблем их сообщества.Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил в интервью телеканалу "Звезда", что Минобороны привлекло живущих в тайге старообрядцев к обучению северных подразделений Сил специальных операций."Староверы всегда отличались патриотизмом и служили своей Родине. Нет ничего странного, что многие староверы служат в вооруженных силах. Исторически казачество, к примеру, военное сословие, всегда исповедовало старообрядчество. Я приветствую интерес к старообрядчеству со стороны государственных мужей и надеюсь, что этот интерес приведет к реальной помощи староверам и решению их многочисленных проблем", - сказал РИА Новости Севастьянов.Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) на открывшемся в Москве 18 мая Международном старообрядческом форуме в Москве также отметил слова министра. "Мы рады, что ныне государство обращается к нам, старообрядцам, за опытом выживания в трудных, порой экстремальных, условиях. Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что спецназ будет перенимать опыт старообрядцев, для нас очень важно", - сказал митрополит.
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старообрядцы, россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), здоровье - общество, сергей шойгу, москва

Старообрядцы оценили интерес Минобороны РФ к ним

13:48 19.05.2021 (обновлено: 13:50 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСемья с ребенком в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества "Рогожская слобода" в Москве
Семья с ребенком в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества Рогожская слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов выразил надежду, что интерес со стороны министерства обороны РФ к сотрудничеству со старообрядцами будет способствовать решению проблем их сообщества.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил в интервью телеканалу "Звезда", что Минобороны привлекло живущих в тайге старообрядцев к обучению северных подразделений Сил специальных операций.
"Староверы всегда отличались патриотизмом и служили своей Родине. Нет ничего странного, что многие староверы служат в вооруженных силах. Исторически казачество, к примеру, военное сословие, всегда исповедовало старообрядчество. Я приветствую интерес к старообрядчеству со стороны государственных мужей и надеюсь, что этот интерес приведет к реальной помощи староверам и решению их многочисленных проблем", - сказал РИА Новости Севастьянов.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) на открывшемся в Москве 18 мая Международном старообрядческом форуме в Москве также отметил слова министра. "Мы рады, что ныне государство обращается к нам, старообрядцам, за опытом выживания в трудных, порой экстремальных, условиях. Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что спецназ будет перенимать опыт старообрядцев, для нас очень важно", - сказал митрополит.
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