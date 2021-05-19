Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчастники демонстрации в центре города в День международной солидарности трудящихся (1 мая 1987 года)
Как пишет родившийся в Москве в 1967 году Каминер, ключевым событием для распада Советского Союза якобы стал Московский музыкальный фестиваль в 1989 году, на котором выступили западные музыкальные звезды, в том числе и группа Scorpions.
"По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит "Wind Of Change", который, конечно же, транслировался по российскому телевидению. Жители СССР были ошеломлены, жизнь вдруг предложила им нечто новое, и все запели этот не выходящий из головы "Wind Of Change". Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался", — написал Каминер.
Как утверждает журналист, в дальнейшем некий сотрудник ЦРУ признался, что текст песни сочинили именно в этом американском ведомстве с целью нанести наибольший вред советскому государству. Композицию якобы создали в специальном отделе "боевой поэзии". Каминер не назвал имени агента ЦРУ, от которого исходила такая информация.
Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал слова журналиста глупостью.
"Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду", — заключил Палажченко.
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