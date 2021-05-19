https://ria.ru/20210519/sssr-1732882756.html

Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР

Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР - РИА Новости, 19.05.2021

Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР

Немецкий журналист Владимир Каминер в материале для портала T-online заявил, что работники американской ЦРУ развалили СССР с помощью песни "Wind Of Change"... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T01:59

2021-05-19T01:59

2021-05-19T01:59

культура

владимир каминер

россия

павел палажченко

scorpions

москва

германия

ссср

в мире

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Немецкий журналист рассказал, как ЦРУ развалило СССР

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Немецкий журналист Владимир Каминер в материале для портала T-online заявил, что работники американской ЦРУ развалили СССР с помощью песни "Wind Of Change" группы Scorpions.Как пишет родившийся в Москве в 1967 году Каминер, ключевым событием для распада Советского Союза якобы стал Московский музыкальный фестиваль в 1989 году, на котором выступили западные музыкальные звезды, в том числе и группа Scorpions.Как утверждает журналист, в дальнейшем некий сотрудник ЦРУ признался, что текст песни сочинили именно в этом американском ведомстве с целью нанести наибольший вред советскому государству. Композицию якобы создали в специальном отделе "боевой поэзии". Каминер не назвал имени агента ЦРУ, от которого исходила такая информация.Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал слова журналиста глупостью."Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду", — заключил Палажченко.

https://ria.ru/20210309/shushkevich-1600475528.html

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владимир каминер, россия, павел палажченко, scorpions, москва, германия, ссср, в мире