СМИ: Госдеп представит доклад о санкциях против "Северного потока — 2"
14:19 19.05.2021 (обновлено: 15:03 19.05.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдепартамент США в среду представит доклад по санкциям в отношении "Северного потока 2", сообщил источник в Вашингтоне.
Ранее СМИ передавали со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.
"Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций к компании и ее главе, относящимся к "Северному потоку 2". Госдеп США в среду представит доклад по санкциям в отношении "Северного потока 2", - передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник.
Как отметил источник, составленный по требованию конгресса отчет госдепа, показал, что в интересах США отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее главы.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.