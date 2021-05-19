https://ria.ru/20210519/ssha-1732958454.html

СМИ: Госдеп представит доклад о санкциях против "Северного потока — 2"

СМИ: Госдеп представит доклад о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

СМИ: Госдеп представит доклад о санкциях против "Северного потока — 2"

Госдепартамент США в среду представит доклад по санкциям в отношении "Северного потока 2", сообщил источник в Вашингтоне. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:19

2021-05-19T14:19

2021-05-19T15:03

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдепартамент США в среду представит доклад по санкциям в отношении "Северного потока 2", сообщил источник в Вашингтоне.Ранее СМИ передавали со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.Как отметил источник, составленный по требованию конгресса отчет госдепа, показал, что в интересах США отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее главы."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.

https://ria.ru/20210519/potok-1732917416.html

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

россия

балтийское море

сша

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша