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В ВОЗ надеются, что инспекторы завершат оценку "Спутник V" летом
В ВОЗ надеются, что инспекторы завершат оценку "Спутник V" летом - РИА Новости, 19.05.2021
В ВОЗ надеются, что инспекторы завершат оценку "Спутник V" летом
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович надеется, что инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности вакцины "Спутник V" в течение лета текущего РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:31
2021-05-19T15:38
распространение коронавируса
мелита вуйнович
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович надеется, что инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности вакцины "Спутник V" в течение лета текущего года."Страны, у которых нет сильного агентства по оценке вакцины или лекарства, могут использовать оценку ВОЗ, которая будет детальна, ...и на основании этого они могут делать национальную регистрацию. Но надо понять, что оценка ВОЗ не значит, что вакцина одобрена или не одобрена. Она просто нужна для всех агентств, чтобы можно было покупать вакцину, потому что мы не можем использовать оценку национальных регуляторов. А каждая страна должна принять свою регистрацию вакцины... Я оптимист, что касается российских вакцин, не только "Спутника", - сказала Вуйнович в эфире радио "Говорит Москва".Она добавила, что ВОЗ подписала договор с производителями вакцин, что организация не может разглашать информацию о ходе оценки вакцин."Но я надеюсь, что в течение лета мы этого ожидаем. Визиты инспекторов идут, график хороший, проинформируем вас первыми", - уточнила представитель ВОЗ.Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ планировали в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дату оценки безопасности вакцины планировалось определить не ранее июля."Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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мелита вуйнович, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ надеются, что инспекторы завершат оценку "Спутник V" летом

15:31 19.05.2021 (обновлено: 15:38 19.05.2021)
 
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович надеется, что инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности вакцины "Спутник V" в течение лета текущего года.
"Страны, у которых нет сильного агентства по оценке вакцины или лекарства, могут использовать оценку ВОЗ, которая будет детальна, ...и на основании этого они могут делать национальную регистрацию. Но надо понять, что оценка ВОЗ не значит, что вакцина одобрена или не одобрена. Она просто нужна для всех агентств, чтобы можно было покупать вакцину, потому что мы не можем использовать оценку национальных регуляторов. А каждая страна должна принять свою регистрацию вакцины... Я оптимист, что касается российских вакцин, не только "Спутника", - сказала Вуйнович в эфире радио "Говорит Москва".
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Она добавила, что ВОЗ подписала договор с производителями вакцин, что организация не может разглашать информацию о ходе оценки вакцин.
"Но я надеюсь, что в течение лета мы этого ожидаем. Визиты инспекторов идут, график хороший, проинформируем вас первыми", - уточнила представитель ВОЗ.
Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ планировали в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дату оценки безопасности вакцины планировалось определить не ранее июля.
"Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаМелита ВуйновичРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
 
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