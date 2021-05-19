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Совфед одобрил закон о возможности получать несколько специальностей
Совфед одобрил закон о возможности получать несколько специальностей - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед одобрил закон о возможности получать несколько специальностей
Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в закон "Об образовании в РФ", которые предоставят возможности студентам получать сразу несколько... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:53
2021-05-19T14:55
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в закон "Об образовании в РФ", которые предоставят возможности студентам получать сразу несколько специальностей.Документ разработан правительством РФ. Разработчики отмечают, что действующая практика формирования требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) недостаточно эффективна. Профстандарты на рынке труда постоянно меняются, а процедура внесения изменений в ФГОС растягивается на полгода.Закон устанавливает, что ФГОС можно разрабатывать не только по профессиям и специальностям, но и по областям профессиональной деятельности и по уровням образования. При этом основные образовательные программы в части профессиональных компетенций, согласно законопроекту, будут составлять на основе профстандартов.Эти программы могут включать в себя компетенции, отнесённые к одной или к нескольким профессиям и направлениям подготовки. В итоге студенты смогут получить сразу несколько специальностей.
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навигатор абитуриента, россия, общество

Совфед одобрил закон о возможности получать несколько специальностей

14:53 19.05.2021 (обновлено: 14:55 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья АверьяновСтуденты в аудитории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
Студенты в аудитории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в закон "Об образовании в РФ", которые предоставят возможности студентам получать сразу несколько специальностей.
Документ разработан правительством РФ. Разработчики отмечают, что действующая практика формирования требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) недостаточно эффективна. Профстандарты на рынке труда постоянно меняются, а процедура внесения изменений в ФГОС растягивается на полгода.
Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 09:00
Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021
Закон устанавливает, что ФГОС можно разрабатывать не только по профессиям и специальностям, но и по областям профессиональной деятельности и по уровням образования. При этом основные образовательные программы в части профессиональных компетенций, согласно законопроекту, будут составлять на основе профстандартов.
Эти программы могут включать в себя компетенции, отнесённые к одной или к нескольким профессиям и направлениям подготовки. В итоге студенты смогут получить сразу несколько специальностей.
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