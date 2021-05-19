https://ria.ru/20210519/spetsialnost-1732966331.html

Совфед одобрил закон о возможности получать несколько специальностей

Совфед одобрил закон о возможности получать несколько специальностей - РИА Новости, 19.05.2021

Совфед одобрил закон о возможности получать несколько специальностей

Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в закон "Об образовании в РФ", которые предоставят возможности студентам получать сразу несколько... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:53

2021-05-19T14:53

2021-05-19T14:55

навигатор абитуриента

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595074402_39:289:3164:2047_1920x0_80_0_0_80914d970d6d7d428ecd8e96cc8bac1b.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в закон "Об образовании в РФ", которые предоставят возможности студентам получать сразу несколько специальностей.Документ разработан правительством РФ. Разработчики отмечают, что действующая практика формирования требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) недостаточно эффективна. Профстандарты на рынке труда постоянно меняются, а процедура внесения изменений в ФГОС растягивается на полгода.Закон устанавливает, что ФГОС можно разрабатывать не только по профессиям и специальностям, но и по областям профессиональной деятельности и по уровням образования. При этом основные образовательные программы в части профессиональных компетенций, согласно законопроекту, будут составлять на основе профстандартов.Эти программы могут включать в себя компетенции, отнесённые к одной или к нескольким профессиям и направлениям подготовки. В итоге студенты смогут получить сразу несколько специальностей.

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

https://ria.ru/20210513/abiturienty-1732160663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, общество