https://ria.ru/20210519/soyuz-1732883547.html

Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"

Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза" - РИА Новости, 19.05.2021

Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"

Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08", на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС, выставлен на публичную продажу. Сведения о РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T02:07

2021-05-19T02:07

2021-05-19T02:07

дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")

земля

олег артемьев

главкосмос

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08", на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС, выставлен на публичную продажу. Сведения о товаре содержатся на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" (коммерческий оператор "Роскосмоса").Как уточнили в "Главкосмосе", речь идет о продаже спускаемого аппарата, однако цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров. До этого предприятие не продавало капсулы.По запросу заказчика "Главкосмос" готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля."Главкосмос" реализует эту капсулу по поручению "Роскосмоса", она является собственностью госкорпорации. Если этот объект представит интерес, то "Главкосмос" сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например по завершении туристических миссий", - сообщил РИА Новости генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов."Союз МС-08" - российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трех членов экипажа 55-й экспедиции: российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов США Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Аппарат вернулся на Землю 4 октября 2018 года. Продолжительность пребывания корабля в космическом полете составила 197 суток.

https://ria.ru/20210502/progress-1730881164.html

https://ria.ru/20210507/kosmos-1731357837.html

земля

байконур (город)

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дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), земля, олег артемьев, главкосмос, космос - риа наука, роскосмос, байконур (город), сша