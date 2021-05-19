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Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза" - РИА Новости, 19.05.2021
Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08", на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС, выставлен на публичную продажу. Сведения о РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T02:07
2021-05-19T02:07
дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08", на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС, выставлен на публичную продажу. Сведения о товаре содержатся на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" (коммерческий оператор "Роскосмоса").Как уточнили в "Главкосмосе", речь идет о продаже спускаемого аппарата, однако цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров. До этого предприятие не продавало капсулы.По запросу заказчика "Главкосмос" готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля."Главкосмос" реализует эту капсулу по поручению "Роскосмоса", она является собственностью госкорпорации. Если этот объект представит интерес, то "Главкосмос" сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например по завершении туристических миссий", - сообщил РИА Новости генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов."Союз МС-08" - российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трех членов экипажа 55-й экспедиции: российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов США Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Аппарат вернулся на Землю 4 октября 2018 года. Продолжительность пребывания корабля в космическом полете составила 197 суток.
https://ria.ru/20210502/progress-1730881164.html
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дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), земля, олег артемьев, главкосмос, космос - риа наука, роскосмос, байконур (город), сша

Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"

02:07 19.05.2021
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08", на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС, выставлен на публичную продажу. Сведения о товаре содержатся на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" (коммерческий оператор "Роскосмоса").
"Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии "Союз МС-08" может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики", - говорится в описании аппарата на сайте.
Как уточнили в "Главкосмосе", речь идет о продаже спускаемого аппарата, однако цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров. До этого предприятие не продавало капсулы.
По запросу заказчика "Главкосмос" готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля.
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"Главкосмос" реализует эту капсулу по поручению "Роскосмоса", она является собственностью госкорпорации. Если этот объект представит интерес, то "Главкосмос" сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например по завершении туристических миссий", - сообщил РИА Новости генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.
"Союз МС-08" - российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трех членов экипажа 55-й экспедиции: российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов США Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Аппарат вернулся на Землю 4 октября 2018 года. Продолжительность пребывания корабля в космическом полете составила 197 суток.
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