Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08", на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС, выставлен на публичную продажу. Сведения о товаре содержатся на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" (коммерческий оператор "Роскосмоса").
"Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии "Союз МС-08" может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики", - говорится в описании аппарата на сайте.
Как уточнили в "Главкосмосе", речь идет о продаже спускаемого аппарата, однако цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров. До этого предприятие не продавало капсулы.
По запросу заказчика "Главкосмос" готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля.
"Главкосмос" реализует эту капсулу по поручению "Роскосмоса", она является собственностью госкорпорации. Если этот объект представит интерес, то "Главкосмос" сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например по завершении туристических миссий", - сообщил РИА Новости генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.
"Союз МС-08" - российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трех членов экипажа 55-й экспедиции: российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов США Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Аппарат вернулся на Землю 4 октября 2018 года. Продолжительность пребывания корабля в космическом полете составила 197 суток.