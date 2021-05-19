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Совфед освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии
Совфед освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:19
2021-05-19T18:41
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.Согласно действующему законодательству, граждане при призыве на военную службу проходят медицинское освидетельствование для определения их годности к армии.Принятый в среду сенаторами закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья.Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.
https://ria.ru/20210405/armiya-1604214906.html
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совет федерации рф, общество

Совфед освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии

18:19 19.05.2021 (обновлено: 18:41 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Москве
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.
Согласно действующему законодательству, граждане при призыве на военную службу проходят медицинское освидетельствование для определения их годности к армии.
Выдача формы призывникам - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 00:32
В Минобороны рассказали о противопоказаниях по весу для службы в армии
Принятый в среду сенаторами закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья.
Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.
 
Совет Федерации РФОбщество
 
 
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