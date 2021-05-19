https://ria.ru/20210519/sovfed-1733014016.html

Совфед освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии

Совфед освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии - РИА Новости, 19.05.2021

Совфед освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:19

2021-05-19T18:19

2021-05-19T18:41

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.Согласно действующему законодательству, граждане при призыве на военную службу проходят медицинское освидетельствование для определения их годности к армии.Принятый в среду сенаторами закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья.Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.

https://ria.ru/20210405/armiya-1604214906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, общество