Нарышкин предположил, кто может стоять за атакой на SolarWinds
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В США несколько разведслужб работают в киберпространсвте, самое крупное из них - Агентство национальной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, какие силы могли стоять за кибератакой на SolarWinds.
"Существуют частные военные компании, и это не секрет. Но занимаются ли они хакерской деятельностью - у меня нет такой информации. Но что является абсолютным фактом - деятельностью в киберпространстве занимаются несколько разведывательных агентств Соединенных Штатов Америки, самое крупное из них - Агентство национальной безопасности", - заявил Нарышкин журналистам.
О том, что именно разведслужбы США могли стоять за атакой на SolarWinds, Нарышкин ранее заявил в интервью Би-би-си. Он также напомнил о материале британской газеты Guardian, в котором говорилось о тайном партнерстве разведывательных агентств США и Великобритании с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами. По данным журналистов, они совместно внедрили секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение.
В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на IT-компанию SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.
Вашингтон обвинил во взломе SolarWinds Россию и ввел санкции, Москва какую-либо причастность ко взлому опровергает. Белый дом тогда сообщил, что США считают Службу внешней разведки причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием платформы SolarWinds. Никаких доказательств Вашингтон не предоставил. СВР назвала эти обвинения "бредом" и "словоблудием".
Что касается Colonial Pipeline, то президент США Джо Байден заявлял, что взлом этой компании мог проводиться из России, хотя подчеркнул, что у него нет доказательств. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения по Colonial Pipeline безосновательными.