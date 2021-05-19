https://ria.ru/20210519/solarwinds-1733023380.html

Нарышкин предположил, кто может стоять за атакой на SolarWinds

Нарышкин предположил, кто может стоять за атакой на SolarWinds - РИА Новости, 19.05.2021

Нарышкин предположил, кто может стоять за атакой на SolarWinds

В США несколько разведслужб работают в киберпространсвте, самое крупное из них - Агентство национальной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:00

2021-05-19T19:00

2021-05-19T19:00

colonial pipeline

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

джо байден

сергей нарышкин

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В США несколько разведслужб работают в киберпространсвте, самое крупное из них - Агентство национальной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, какие силы могли стоять за кибератакой на SolarWinds."Существуют частные военные компании, и это не секрет. Но занимаются ли они хакерской деятельностью - у меня нет такой информации. Но что является абсолютным фактом - деятельностью в киберпространстве занимаются несколько разведывательных агентств Соединенных Штатов Америки, самое крупное из них - Агентство национальной безопасности", - заявил Нарышкин журналистам.О том, что именно разведслужбы США могли стоять за атакой на SolarWinds, Нарышкин ранее заявил в интервью Би-би-си. Он также напомнил о материале британской газеты Guardian, в котором говорилось о тайном партнерстве разведывательных агентств США и Великобритании с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами. По данным журналистов, они совместно внедрили секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение.В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на IT-компанию SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.Вашингтон обвинил во взломе SolarWinds Россию и ввел санкции, Москва какую-либо причастность ко взлому опровергает. Белый дом тогда сообщил, что США считают Службу внешней разведки причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием платформы SolarWinds. Никаких доказательств Вашингтон не предоставил. СВР назвала эти обвинения "бредом" и "словоблудием".Что касается Colonial Pipeline, то президент США Джо Байден заявлял, что взлом этой компании мог проводиться из России, хотя подчеркнул, что у него нет доказательств. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения по Colonial Pipeline безосновательными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/zudin-1732217794.html

https://ria.ru/20210514/khakery-1732235243.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

colonial pipeline, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, сергей нарышкин, сша, в мире