https://ria.ru/20210519/sobaka-1733027008.html

Крымчанка отсудила более 400 тысяч рублей у ветклиники за потерю собаки

Крымчанка отсудила более 400 тысяч рублей у ветклиники за потерю собаки - РИА Новости, 19.05.2021

Крымчанка отсудила более 400 тысяч рублей у ветклиники за потерю собаки

Жительница Симферополя отсудила у частной ветеринарной клиники, где потеряли ее миниатюрную декоративную собаку, более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:20

2021-05-19T19:20

2021-05-19T19:20

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Жительница Симферополя отсудила у частной ветеринарной клиники, где потеряли ее миниатюрную декоративную собаку, более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Симферополя."Суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда, изменив сумму взыскания с 79 625 рублей на 433 815 рублей", - говорится в сообщении.Согласно материалам суда, женщина заключили договор об оказании платных ветеринарных услуг пациенту - собаке породы континентальный той-спаниель папийон с частной ветклиникой, которой и передала животное на хранение. Однако сотрудница ветклиники потеряла собаку при выгуле.Хозяйка в суде первой инстанции требовала взыскать с ветклиники почти 1,2 миллиона рублей, среди которых компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей, двойной размер стоимости утерянной собаки - 252 тысячи рублей и штраф в части защиты прав потребителей в размере 353 тысяч рублей.Районный суд исковые требования удовлетворил частично, постановив в пользу истца взыскать 79,6 тысячи рублей в счет частичного покрытия заявленной стоимости собаки и нанесения морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210519/krym-1732901539.html

https://ria.ru/20210511/sobaka-1731710461.html

симферополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия