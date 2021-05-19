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Крымчанка отсудила более 400 тысяч рублей у ветклиники за потерю собаки
Крымчанка отсудила более 400 тысяч рублей у ветклиники за потерю собаки - РИА Новости, 19.05.2021
Крымчанка отсудила более 400 тысяч рублей у ветклиники за потерю собаки
Жительница Симферополя отсудила у частной ветеринарной клиники, где потеряли ее миниатюрную декоративную собаку, более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:20
2021-05-19T19:20
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Жительница Симферополя отсудила у частной ветеринарной клиники, где потеряли ее миниатюрную декоративную собаку, более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Симферополя."Суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда, изменив сумму взыскания с 79 625 рублей на 433 815 рублей", - говорится в сообщении.Согласно материалам суда, женщина заключили договор об оказании платных ветеринарных услуг пациенту - собаке породы континентальный той-спаниель папийон с частной ветклиникой, которой и передала животное на хранение. Однако сотрудница ветклиники потеряла собаку при выгуле.Хозяйка в суде первой инстанции требовала взыскать с ветклиники почти 1,2 миллиона рублей, среди которых компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей, двойной размер стоимости утерянной собаки - 252 тысячи рублей и штраф в части защиты прав потребителей в размере 353 тысяч рублей.Районный суд исковые требования удовлетворил частично, постановив в пользу истца взыскать 79,6 тысячи рублей в счет частичного покрытия заявленной стоимости собаки и нанесения морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210519/krym-1732901539.html
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симферополь, происшествия

Крымчанка отсудила более 400 тысяч рублей у ветклиники за потерю собаки

19:20 19.05.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХозяин со своим питомцем
Хозяин со своим питомцем - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Жительница Симферополя отсудила у частной ветеринарной клиники, где потеряли ее миниатюрную декоративную собаку, более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Симферополя.
"Суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда, изменив сумму взыскания с 79 625 рублей на 433 815 рублей", - говорится в сообщении.
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Согласно материалам суда, женщина заключили договор об оказании платных ветеринарных услуг пациенту - собаке породы континентальный той-спаниель папийон с частной ветклиникой, которой и передала животное на хранение. Однако сотрудница ветклиники потеряла собаку при выгуле.
Хозяйка в суде первой инстанции требовала взыскать с ветклиники почти 1,2 миллиона рублей, среди которых компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей, двойной размер стоимости утерянной собаки - 252 тысячи рублей и штраф в части защиты прав потребителей в размере 353 тысяч рублей.
Районный суд исковые требования удовлетворил частично, постановив в пользу истца взыскать 79,6 тысячи рублей в счет частичного покрытия заявленной стоимости собаки и нанесения морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
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