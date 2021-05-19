https://ria.ru/20210519/sinagogi-1732998232.html

Инциденты с израильскими синагогами немыслимы в России, заявил раввин

Инциденты с израильскими синагогами немыслимы в России, заявил раввин - РИА Новости, 19.05.2021

Инциденты с израильскими синагогами немыслимы в России, заявил раввин

Конструкции, аналогичные обрушившимся на религиозном празднике в Израиле, не используются в синагогах России, так как для этого нет надобности, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:29

2021-05-19T17:29

2021-05-19T17:35

религия и мировоззрение

россия

федерация еврейских общин россии

иерусалим

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/38/1563823801_0:175:3032:1881_1920x0_80_0_0_25ea7efb7c39bdf0f38fb3ec81e1d722.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Конструкции, аналогичные обрушившимся на религиозном празднике в Израиле, не используются в синагогах России, так как для этого нет надобности, сообщил РИА Новости в среду президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.16 мая после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве были госпитализированы более 200 человек. Два человека - мужчина 40 лет и мальчик 12 лет - погибли. Обрушение произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, на который собралось множество людей. Ранее 30 апреля массовая давка, в которой погибли 45 и пострадали 150 человек, произошла на иудейском празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон."Конструкция, которая обрушилась, характерна для тишей (собраний) больших хасидских дворов, она напоминает трибуны в спортивных залах. В России нет практики и надобности использовать такие конструкции", - сообщил Борода.Глава ФЕОР пожелал пострадавшим выздоровления и высказал слова соболезнования семьям погибших, выразив надежду, что расследование определит виновников произошедшего."В СМИ уже опубликована предварительная причина произошедшего: синагога не была сдана в эксплуатацию, то есть не была достроена до конца. <…> Что касается еврейской общины России, практически невозможно себе представить, что в недостроенном здании будут проводиться какие-либо мероприятия. Это противоречит как законодательству, так и в целом здравому смыслу", - добавил он.Раввин отметил, что, синагоги и общинные центры по своей площади пропорционально соотносимы с численностью общины, поэтому строительству больших общинных центров в городах с многочисленными общинами в России уделяется особое внимание. Кроме того, в России существует предварительная регистрация и распространение билетов на общинные мероприятия, на которые приходит большое число людей."Если же молитвенная комната не позволяет вместить всех прихожан и друзей общины, то практикуется аренда других помещений под праздник. Например, на Хануку или Песах арендуются театры, банкетные залы", - пояснил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/izrail-1732572579.html

https://ria.ru/20210430/davka-1730632329.html

россия

иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федерация еврейских общин россии, иерусалим, израиль