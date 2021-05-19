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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210519/sinagogi-1732998232.html
Инциденты с израильскими синагогами немыслимы в России, заявил раввин
Инциденты с израильскими синагогами немыслимы в России, заявил раввин - РИА Новости, 19.05.2021
Инциденты с израильскими синагогами немыслимы в России, заявил раввин
Конструкции, аналогичные обрушившимся на религиозном празднике в Израиле, не используются в синагогах России, так как для этого нет надобности, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:29
2021-05-19T17:35
религия и мировоззрение
россия
федерация еврейских общин россии
иерусалим
израиль
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Конструкции, аналогичные обрушившимся на религиозном празднике в Израиле, не используются в синагогах России, так как для этого нет надобности, сообщил РИА Новости в среду президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.16 мая после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве были госпитализированы более 200 человек. Два человека - мужчина 40 лет и мальчик 12 лет - погибли. Обрушение произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, на который собралось множество людей. Ранее 30 апреля массовая давка, в которой погибли 45 и пострадали 150 человек, произошла на иудейском празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон."Конструкция, которая обрушилась, характерна для тишей (собраний) больших хасидских дворов, она напоминает трибуны в спортивных залах. В России нет практики и надобности использовать такие конструкции", - сообщил Борода.Глава ФЕОР пожелал пострадавшим выздоровления и высказал слова соболезнования семьям погибших, выразив надежду, что расследование определит виновников произошедшего."В СМИ уже опубликована предварительная причина произошедшего: синагога не была сдана в эксплуатацию, то есть не была достроена до конца. &lt;…&gt; Что касается еврейской общины России, практически невозможно себе представить, что в недостроенном здании будут проводиться какие-либо мероприятия. Это противоречит как законодательству, так и в целом здравому смыслу", - добавил он.Раввин отметил, что, синагоги и общинные центры по своей площади пропорционально соотносимы с численностью общины, поэтому строительству больших общинных центров в городах с многочисленными общинами в России уделяется особое внимание. Кроме того, в России существует предварительная регистрация и распространение билетов на общинные мероприятия, на которые приходит большое число людей."Если же молитвенная комната не позволяет вместить всех прихожан и друзей общины, то практикуется аренда других помещений под праздник. Например, на Хануку или Песах арендуются театры, банкетные залы", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/izrail-1732572579.html
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россия, федерация еврейских общин россии, иерусалим, израиль

Инциденты с израильскими синагогами немыслимы в России, заявил раввин

17:29 19.05.2021 (обновлено: 17:35 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Конструкции, аналогичные обрушившимся на религиозном празднике в Израиле, не используются в синагогах России, так как для этого нет надобности, сообщил РИА Новости в среду президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
16 мая после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве были госпитализированы более 200 человек. Два человека - мужчина 40 лет и мальчик 12 лет - погибли. Обрушение произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, на который собралось множество людей. Ранее 30 апреля массовая давка, в которой погибли 45 и пострадали 150 человек, произошла на иудейском празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон.
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"Конструкция, которая обрушилась, характерна для тишей (собраний) больших хасидских дворов, она напоминает трибуны в спортивных залах. В России нет практики и надобности использовать такие конструкции", - сообщил Борода.
Глава ФЕОР пожелал пострадавшим выздоровления и высказал слова соболезнования семьям погибших, выразив надежду, что расследование определит виновников произошедшего.
"В СМИ уже опубликована предварительная причина произошедшего: синагога не была сдана в эксплуатацию, то есть не была достроена до конца. <…> Что касается еврейской общины России, практически невозможно себе представить, что в недостроенном здании будут проводиться какие-либо мероприятия. Это противоречит как законодательству, так и в целом здравому смыслу", - добавил он.
Раввин отметил, что, синагоги и общинные центры по своей площади пропорционально соотносимы с численностью общины, поэтому строительству больших общинных центров в городах с многочисленными общинами в России уделяется особое внимание. Кроме того, в России существует предварительная регистрация и распространение билетов на общинные мероприятия, на которые приходит большое число людей.
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"Если же молитвенная комната не позволяет вместить всех прихожан и друзей общины, то практикуется аренда других помещений под праздник. Например, на Хануку или Песах арендуются театры, банкетные залы", - пояснил он.
 
Религия и мировоззрениеРоссияФедерация еврейских общин РоссииИерусалимИзраиль
 
 
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