https://ria.ru/20210519/shtraf-1733039999.html

В Эстонии придумали альтернативу штрафу за превышении скорости

В Эстонии придумали альтернативу штрафу за превышении скорости - РИА Новости, 19.05.2021

В Эстонии придумали альтернативу штрафу за превышении скорости

Парламент Эстонии принял закон, согласно которому в отношении превысивших скорость водителей будут использовать принудительную успокоительную остановку на 45... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T21:06

2021-05-19T21:06

2021-05-19T21:06

авто

эстония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149954/80/1499548083_4:0:5462:3070_1920x0_80_0_0_716c28d4d468ee9e8dc64ef52776f8d7.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Парламент Эстонии принял закон, согласно которому в отношении превысивших скорость водителей будут использовать принудительную успокоительную остановку на 45 минут в качестве альтернативы денежному штрафу, сообщила в среду пресс-служба парламента."Парламент Эстонии принял закон, позволяющий назначить 45-минутную успокоительную остановку водителю автомобиля, превысившему скорость не более чем на 20 километров в час в качестве альтернативы денежному штрафу,- говорится в сообщении.Успокоительная остановка - это возможность повлиять на поведение людей на дорогах и на соблюдение скоростного режима, когда нарушения и ошибки еще недостаточно серьезны, чтобы применять серьезные санкции, но тем не менее достаточны, чтобы обращать на них внимание.В настоящее время за подобное нарушение назначается штраф из расчета три евро за каждый километр сверх установленной скорости движения.

https://ria.ru/20210201/avto-1595422110.html

https://ria.ru/20210208/prichina-1596526183.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, эстония, в мире