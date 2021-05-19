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В Эстонии придумали альтернативу штрафу за превышении скорости
В Эстонии придумали альтернативу штрафу за превышении скорости - РИА Новости, 19.05.2021
В Эстонии придумали альтернативу штрафу за превышении скорости
Парламент Эстонии принял закон, согласно которому в отношении превысивших скорость водителей будут использовать принудительную успокоительную остановку на 45... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T21:06
2021-05-19T21:06
авто
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Парламент Эстонии принял закон, согласно которому в отношении превысивших скорость водителей будут использовать принудительную успокоительную остановку на 45 минут в качестве альтернативы денежному штрафу, сообщила в среду пресс-служба парламента."Парламент Эстонии принял закон, позволяющий назначить 45-минутную успокоительную остановку водителю автомобиля, превысившему скорость не более чем на 20 километров в час в качестве альтернативы денежному штрафу,- говорится в сообщении.Успокоительная остановка - это возможность повлиять на поведение людей на дорогах и на соблюдение скоростного режима, когда нарушения и ошибки еще недостаточно серьезны, чтобы применять серьезные санкции, но тем не менее достаточны, чтобы обращать на них внимание.В настоящее время за подобное нарушение назначается штраф из расчета три евро за каждый километр сверх установленной скорости движения.
https://ria.ru/20210201/avto-1595422110.html
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авто, эстония, в мире

В Эстонии придумали альтернативу штрафу за превышении скорости

21:06 19.05.2021
 
© Fotolia / JaanАвтомобильная дорога в Таллине, Эстония
Автомобильная дорога в Таллине, Эстония - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Fotolia / Jaan
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Парламент Эстонии принял закон, согласно которому в отношении превысивших скорость водителей будут использовать принудительную успокоительную остановку на 45 минут в качестве альтернативы денежному штрафу, сообщила в среду пресс-служба парламента.
"Парламент Эстонии принял закон, позволяющий назначить 45-минутную успокоительную остановку водителю автомобиля, превысившему скорость не более чем на 20 километров в час в качестве альтернативы денежному штрафу,- говорится в сообщении.
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Успокоительная остановка - это возможность повлиять на поведение людей на дорогах и на соблюдение скоростного режима, когда нарушения и ошибки еще недостаточно серьезны, чтобы применять серьезные санкции, но тем не менее достаточны, чтобы обращать на них внимание.
В настоящее время за подобное нарушение назначается штраф из расчета три евро за каждый километр сверх установленной скорости движения.
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