https://ria.ru/20210519/shtraf-1732990233.html

Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главреда за фейковую информацию

Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главреда за фейковую информацию - РИА Новости, 19.05.2021

Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главреда за фейковую информацию

Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы на 260 тысяч рублей оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова по статье о... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:42

2021-05-19T16:42

2021-05-19T16:42

новая газета

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы на 260 тысяч рублей оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова по статье о злоупотреблении свободой средств массовой информации, издание намерено оспорить решение."Постановлениями суда "Новой газете" назначен штраф в 200 тысяч рублей, главному редактору издания Дмитрию Муратову - 60 тысяч рублей", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.Суд признал их виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и так далее).В пресс-службе "Новой газеты" РИА Новости сообщили, что издание намерено оспорить решение суда. "Будем оспаривать, не согласны. Дважды наказывать за одно и то же, считаем, чрезмерно. С решением не согласны. Выплатим, как вступит в законную силу", - заявили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/rozman-1603866503.html

москва

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новая газета , москва, происшествия