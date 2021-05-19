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Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главреда за фейковую информацию
Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главреда за фейковую информацию - РИА Новости, 19.05.2021
Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главреда за фейковую информацию
Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы на 260 тысяч рублей оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова по статье о... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:42
2021-05-19T16:42
2021-05-19T16:42
новая газета
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы на 260 тысяч рублей оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова по статье о злоупотреблении свободой средств массовой информации, издание намерено оспорить решение."Постановлениями суда "Новой газете" назначен штраф в 200 тысяч рублей, главному редактору издания Дмитрию Муратову - 60 тысяч рублей", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.Суд признал их виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и так далее).В пресс-службе "Новой газеты" РИА Новости сообщили, что издание намерено оспорить решение суда. "Будем оспаривать, не согласны. Дважды наказывать за одно и то же, считаем, чрезмерно. С решением не согласны. Выплатим, как вступит в законную силу", - заявили в пресс-службе.
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новая газета , москва, происшествия
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы
на 260 тысяч рублей оштрафовал "Новую газету"
и ее главного редактора Дмитрия Муратова по статье о злоупотреблении свободой средств массовой информации, издание намерено оспорить решение.
"Постановлениями суда "Новой газете" назначен штраф в 200 тысяч рублей, главному редактору издания Дмитрию Муратову - 60 тысяч рублей", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
Суд признал их виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и так далее).
В пресс-службе "Новой газеты" РИА Новости сообщили, что издание намерено оспорить решение суда. "Будем оспаривать, не согласны. Дважды наказывать за одно и то же, считаем, чрезмерно. С решением не согласны. Выплатим, как вступит в законную силу", - заявили в пресс-службе.