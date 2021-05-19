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Главред "Ведомостей" уходит из издания
Главред "Ведомостей" уходит из издания - РИА Новости, 19.05.2021
Главред "Ведомостей" уходит из издания
Андрей Шмаров покидает пост главного редактора "Ведомостей", и.о. назначена Ирина Казьмина, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:21
2021-05-19T18:34
андрей шмаров
владимир воронов
демьян кудрявцев
общество
ведомости
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Андрей Шмаров покидает пост главного редактора "Ведомостей", и.о. назначена Ирина Казьмина, сообщается на сайте издания.Решение о прекращении трудового договора Шмарова, по данным сайта, принято по соглашению сторон. Сам Шмаров общаться с РИА Новости отказался."Мало ли что вы хотите получить", - отреагировал Шмаров на просьбу прокомментировать свой уход с поста главного редактора.В июле прошлого года компания "Бизнес Ньюс Медиа" сообщила РИА Новости о получении письма от коллектива газеты с рядом требований к новым владельцам. Отправителем письма выступал профсоюз журналистов издания. В тексте требований журналистов издания к владельцу были такие пункты: гарантировать соблюдение "Догмы" и "Этического кодекса", гарантировать, что решение о размещении статей на страницах газеты и на сайте vedomosti.ru принимается только при участии редактора профильного отдела, ответственного за освещаемую тематику, гарантировать, что любые изменения материала, опубликованного на сайте vedomosti.ru, равно как и его снятие с сайта после публикации, возможны только по согласованию с автором этого материала и редактором профильного отдела, и ряд других. Тогда новый владелец "Ведомостей" Иван Ерёмин сообщил журналистам, что в газете нет трудового конфликта, несмотря на "желание ряда сотрудников его срежиссировать". Он также заявил, что вместе с гендиректором Нелюбиным открыт для общения со всеми сотрудниками "Бизнес Ньюс Медиа", и большинство коллег в издательстве уже включились в обсуждение рабочих вопросов и задач" по развитию "Ведомостей" и выходу издания на уровень рентабельности в условиях пандемии.В июне 2020 года пять заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".До этого редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим на тот момент обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.В марте 2020 года акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
https://ria.ru/20210518/smi-1732791203.html
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андрей шмаров, владимир воронов, демьян кудрявцев, общество, ведомости

Главред "Ведомостей" уходит из издания

18:21 19.05.2021 (обновлено: 18:34 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости". Архивное фото
Газеты Ведомости. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Мария Косарева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Андрей Шмаров покидает пост главного редактора "Ведомостей", и.о. назначена Ирина Казьмина, сообщается на сайте издания.
"Андрей Шмаров покидает пост главного редактора "Ведомостей". Исполняющим обязанности главного редактора газеты "Ведомости" с 20 мая 2021 года назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО "Бизнес Ньюс Медиа", - говорится на сайте.
Решение о прекращении трудового договора Шмарова, по данным сайта, принято по соглашению сторон. Сам Шмаров общаться с РИА Новости отказался.
"Мало ли что вы хотите получить", - отреагировал Шмаров на просьбу прокомментировать свой уход с поста главного редактора.
В июле прошлого года компания "Бизнес Ньюс Медиа" сообщила РИА Новости о получении письма от коллектива газеты с рядом требований к новым владельцам. Отправителем письма выступал профсоюз журналистов издания. В тексте требований журналистов издания к владельцу были такие пункты: гарантировать соблюдение "Догмы" и "Этического кодекса", гарантировать, что решение о размещении статей на страницах газеты и на сайте vedomosti.ru принимается только при участии редактора профильного отдела, ответственного за освещаемую тематику, гарантировать, что любые изменения материала, опубликованного на сайте vedomosti.ru, равно как и его снятие с сайта после публикации, возможны только по согласованию с автором этого материала и редактором профильного отдела, и ряд других. Тогда новый владелец "Ведомостей" Иван Ерёмин сообщил журналистам, что в газете нет трудового конфликта, несмотря на "желание ряда сотрудников его срежиссировать". Он также заявил, что вместе с гендиректором Нелюбиным открыт для общения со всеми сотрудниками "Бизнес Ньюс Медиа", и большинство коллег в издательстве уже включились в обсуждение рабочих вопросов и задач" по развитию "Ведомостей" и выходу издания на уровень рентабельности в условиях пандемии.
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В июне 2020 года пять заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
До этого редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим на тот момент обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте 2020 года акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
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Андрей ШмаровВладимир ВороновДемьян КудрявцевОбществоВедомости
 
 
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