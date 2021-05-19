https://ria.ru/20210519/sberbank-1732947196.html

Сбербанк запустил сервис для выдачи займов до зарплаты

Сбербанк запустил сервис для выдачи займов до зарплаты - РИА Новости, 19.05.2021

Сбербанк запустил сервис для выдачи займов до зарплаты

Сбербанк запустил новый сервис для выдачи займов до зарплаты на срок максимум один месяц, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:29

2021-05-19T13:29

2021-05-19T13:31

сбербанк россии

кредит

общество

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сбербанк запустил новый сервис для выдачи займов до зарплаты на срок максимум один месяц, говорится в сообщении кредитной организации."Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, теперь могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа", - говорится в сообщении. В банке РИА Новости прокомментировали, что это новый банковский продукт с особенной механикой, в том числе более низкими чеками и короткими сроками, для надежного сегмента зарплатных клиентов.Отмечается, что получить до зарплаты можно от 1 000 до 30 000 рублей на карту на срок до одного месяца. Подать заявку можно в мобильном приложении, ее рассмотрение займет несколько минут, обещает банк.Сбербанк пояснил агентству, что сумма в рублях к возврату через месяц рассчитывается исходя из годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах, в диапазоне 12,9-19,9%. При этом, если зарплата приходит раньше и кредит будет погашен быстрее, чем через месяц, то переплата будет меньше."Мы повышаем удобство зарплатного обслуживания в Сбербанке. Новый специализированный сервис позволяет практически моментально получать доступ к "деньгам до зарплаты". При этом нашим клиентам не нужно беспокоиться об условиях такого сервиса, они выгодны и прозрачны", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.Новый сервис Сбербанка - выдача "денег до зарплаты" - может быть востребован у его клиентов, которые не могут пройти банковский скоринг, но остаются достаточно качественными заёмщиками, прокомментировал РИА Новости гендиректор финансового маркетплейса "Юником 24" Юрий Кудряков."Сбербанк - это полноценная экосистема, которая имеет бизнес сейчас во многих сферах, поэтому было бы логично предположить, что они попробуют свои силы и в выдаче займов. Подобная модель будет востребована у тех, кто не может пройти банковский скоринг. Кроме того, следуя подобной политике, можно предположить, что клиенты будут достаточно качественные, а как следствие, качество портфеля при минимальных усилиях будет на высоком уровне", - сказал Кудряков.При этом он отметил, что выдача денег только тем, кто получает зарплату на карточку банка, существенно снижает круг потенциальной аудитории, в том числе по причине особенности клиентов микрофинансового сегмента, которые часто не могут подтвердить доход и его источник.

https://ria.ru/20210510/kredit-1731625791.html

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https://ria.ru/20210419/kredit-1728928934.html

https://ria.ru/20210329/samozanyatye-1603278014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, кредит, общество, экономика