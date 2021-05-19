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СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока — 2"
СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2021
СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока — 2"
Госдепартамент США не будет накладывать ограничения на оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, говорится в докладе ведомства, который представили... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:57
2021-05-19T20:57
северный поток — 2
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Госдепартамент США не будет накладывать ограничения на оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, говорится в докладе ведомства, который представили конгрессу, передает Bloomberg.Как считают в Госдепе, Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от таких мер по причинам, связанным с национальной безопасностью.О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник. При этом санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. По данным Axios, в Вашингтоне по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию.В марте госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. При этом, по его словам, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.
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северный поток — 2, экономика, сша

СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока — 2"

19:57 19.05.2021 (обновлено: 20:57 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Госдепартамент США не будет накладывать ограничения на оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, говорится в докладе ведомства, который представили конгрессу, передает Bloomberg.
Как считают в Госдепе, Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от таких мер по причинам, связанным с национальной безопасностью.
О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник. При этом санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. По данным Axios, в Вашингтоне по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию.
В марте госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. При этом, по его словам, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
14:29
В бундестаге оценили возможный отказ от санкций по "Северному потоку — 2"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ЭкономикаСША
 
 
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