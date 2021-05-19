https://ria.ru/20210519/sanktsii-1733032432.html

СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока — 2"

СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока — 2"

Госдепартамент США не будет накладывать ограничения на оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, говорится в докладе ведомства, который представили... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:57

2021-05-19T19:57

2021-05-19T20:57

северный поток — 2

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Госдепартамент США не будет накладывать ограничения на оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, говорится в докладе ведомства, который представили конгрессу, передает Bloomberg.Как считают в Госдепе, Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от таких мер по причинам, связанным с национальной безопасностью.О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник. При этом санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. По данным Axios, в Вашингтоне по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию.В марте госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. При этом, по его словам, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.

https://ria.ru/20210519/germaniya-1732961258.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, экономика, сша