СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:57 19.05.2021 (обновлено: 20:57 19.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Госдепартамент США не будет накладывать ограничения на оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, говорится в докладе ведомства, который представили конгрессу, передает Bloomberg.
Как считают в Госдепе, Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от таких мер по причинам, связанным с национальной безопасностью.
О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник. При этом санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. По данным Axios, в Вашингтоне по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию.
В марте госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. При этом, по его словам, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована.
"Северный поток — 2"
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.