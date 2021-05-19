https://ria.ru/20210519/sanktsii-1732940150.html

Кремль оценил публикации об отмене санкций против "Северного потока — 2"

Кремль оценил публикации об отмене санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

Кремль оценил публикации об отмене санкций против "Северного потока — 2"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о возможной отмене американских санкций против "Северного потока — 2". РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:03

2021-05-19T13:03

2021-05-19T15:53

россия

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о возможной отмене американских санкций против "Северного потока — 2".Представитель Кремля отметил, что никаких официальных подтверждений этой информации Москва не получала.По словам Пескова, даже отмена ограничений против одного человека воспринималась бы положительно.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций против оператора и главы Nord Stream 2 AG. При этом в Вашингтоне по-прежнему хотят помешать реализации проекта."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210518/potok-1732877245.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире