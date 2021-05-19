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Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео

Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео - РИА Новости, 19.05.2021

Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео

Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео, на котором показаны последствия крушения военного самолета Як-130 в белорусских Барановичах. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:00

2021-05-19T14:00

2021-05-19T16:38

министерство обороны белоруссии

як-130

белоруссия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео, на котором показаны последствия крушения военного самолета Як-130 в белорусских Барановичах.На кадрах видно, как пожарные тушат один из обломков упавшего рядом с жилыми домами судна Лидской штурмовой авиабазы.По информации Министерства обороны Белоруссии, в результате инцидента погибли оба летчика, других жертв нет.

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2021

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Кадры разбившегося самолёта в Белоруссии В белорусских Барановичах, предположительно, военно-учебный самолёт врезался в жилой дом. По данным БЕЛТА, пилот успел катапультироваться и сейчас находится в тяжёлом состоянии 2021-05-19T14:00 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны белоруссии, як-130, белоруссия