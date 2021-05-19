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Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео
Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео - РИА Новости, 19.05.2021
Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео
Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео, на котором показаны последствия крушения военного самолета Як-130 в белорусских Барановичах. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:00
2021-05-19T14:00
2021-05-19T16:38
министерство обороны белоруссии
як-130
белоруссия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео, на котором показаны последствия крушения военного самолета Як-130 в белорусских Барановичах.На кадрах видно, как пожарные тушат один из обломков упавшего рядом с жилыми домами судна Лидской штурмовой авиабазы.По информации Министерства обороны Белоруссии, в результате инцидента погибли оба летчика, других жертв нет.
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2021-05-19T14:00
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РИА Новости
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РИА Новости
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министерство обороны белоруссии, як-130, белоруссия