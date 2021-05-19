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Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео
Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео - РИА Новости, 19.05.2021
Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео
Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео, на котором показаны последствия крушения военного самолета Як-130 в белорусских Барановичах. РИА Новости, 19.05.2021
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео, на котором показаны последствия крушения военного самолета Як-130 в белорусских Барановичах.На кадрах видно, как пожарные тушат один из обломков упавшего рядом с жилыми домами судна Лидской штурмовой авиабазы.По информации Министерства обороны Белоруссии, в результате инцидента погибли оба летчика, других жертв нет.
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РИА Новости
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министерство обороны белоруссии, як-130, белоруссия

Последствия крушения самолета Як-130 в Белоруссии попали на видео

14:00 19.05.2021 (обновлено: 16:38 19.05.2021)
 
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео, на котором показаны последствия крушения военного самолета Як-130 в белорусских Барановичах.
На кадрах видно, как пожарные тушат один из обломков упавшего рядом с жилыми домами судна Лидской штурмовой авиабазы.
© Фото : Следственный комитет БеларусиМесто крушения белорусского Як-130 под Барановичами
Место крушения белорусского Як-130 под Барановичами - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Следственный комитет Беларуси
Место крушения белорусского Як-130 под Барановичами
По информации Министерства обороны Белоруссии, в результате инцидента погибли оба летчика, других жертв нет.
 
Министерство обороны БелоруссииЯк-130Белоруссия
 
 
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