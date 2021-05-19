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При крушении самолета в Белоруссии погибли два летчика

При крушении самолета в Белоруссии погибли два летчика - РИА Новости, 19.05.2021

При крушении самолета в Белоруссии погибли два летчика

Два летчика погибли при крушении самолета под Барановичами в Белоруссии, других жертв и разрушений нет, сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:30

2021-05-19T13:30

2021-05-19T17:50

як-130

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 мая — РИА Новости. Два летчика погибли при крушении самолета под Барановичами в Белоруссии, других жертв и разрушений нет, сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны республики."Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. <…> К сожалению, оба летчика погибли", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что других жертв нет, разрушений тоже нет.Согласно сообщению Минобороны, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. "Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", — отметили в ведомстве.В министерстве уточнили, что полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко — летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й штурмовой авиационной базы.К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с замминистра, последствия крушения ликвидированы силами МЧС. Минобороны заявило, что семьям погибших летчиков будет оказана помощь.

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Кадры разбившегося самолёта в Белоруссии В белорусских Барановичах, предположительно, военно-учебный самолёт врезался в жилой дом. По данным БЕЛТА, пилот успел катапультироваться и сейчас находится в тяжёлом состоянии 2021-05-19T13:30 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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