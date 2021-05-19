https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732908048.html
Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина - РИА Новости, 19.05.2021
Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:44
2021-05-19T10:44
2021-05-19T10:44
россия
сергей рябков
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нам мешает (дать официальное согласие на встречу - ред.), строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договорённости будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано", - сказал он.Ранее Байден в телефонном разговоре с российским лидером предложил ему провести личную встречу в третьей стране.Рябков говорил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/mid-1732781988.html
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