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Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина - РИА Новости, 19.05.2021
Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:44
2021-05-19T10:44
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нам мешает (дать официальное согласие на встречу - ред.), строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договорённости будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано", - сказал он.Ранее Байден в телефонном разговоре с российским лидером предложил ему провести личную встречу в третьей стране.Рябков говорил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/mid-1732781988.html
https://ria.ru/20210518/vstrecha-1732783511.html
россия
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире

Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина

10:44 19.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нам мешает (дать официальное согласие на встречу - ред.), строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договорённости будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано", - сказал он.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Ранее Байден в телефонном разговоре с российским лидером предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
Рябков говорил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве.
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РоссияСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)В мире
 
 
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