https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732908048.html

Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина

Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина - РИА Новости, 19.05.2021

Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина

Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:44

2021-05-19T10:44

2021-05-19T10:44

россия

сергей рябков

джо байден

владимир путин

женева (город)

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нам мешает (дать официальное согласие на встречу - ред.), строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договорённости будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано", - сказал он.Ранее Байден в телефонном разговоре с российским лидером предложил ему провести личную встречу в третьей стране.Рябков говорил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/mid-1732781988.html

https://ria.ru/20210518/vstrecha-1732783511.html

россия

женева (город)

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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире