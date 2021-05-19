Рябков рассказал о процедуре денонсации Договора по открытому небу
09:48 19.05.2021 (обновлено: 10:38 19.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Если Совет Федерации рассмотрит вопрос о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) 2 июня, это будет подтверждением для США, что Россия завершит соответствующие процедуры в этом "сезоне", заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Совфед планирует рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу 2 июня, подтвердил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Если на пленарном заседании Совета Федерации рассмотрение состоится 2 июня, я думаю, это будет как раз подтверждением нашего давнего сигнала США и их союзникам о том, что внутренние процедуры, связанные с денонсацией, будут завершены к концу весны - 2 июня тоже, наверное, попадёт в эту категорию сезонную", - сказал он.
Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".