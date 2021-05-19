"По таким психушка плачет": болгарский дипломат осудил русофобов
14:01 19.05.2021 (обновлено: 16:28 19.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
По его словам, русофобия стала характерным элементом внешней политики. Дипломат отметил, что за последние полтора года его страна "стала европейским, если не мировым чемпионом по высылкам российских дипломатов". При этом многие политики зачастую резко высказываются в адрес России, в том числе пытаясь переписать историю Второй мировой. Тем самым, считает Гицов, болгарские русофобы покупают своеобразную индульгенцию для "отпущения грехов", когда стремятся осудить любые прегрешения коммунизма.
Он также упомянул недавнее заявление одного из правых активистов о необходимости переименовать храм-памятник, названный в честь Александра Невского.
"По таким, как говорится, психушка плачет. Скажите, как еще описать его безумное предложение переименовать одну из болгарских святынь, построенную с помощью болгарского народа в качестве благодарности за освобождение от турецкого рабства!" — возмутился дипломат.
В последнее время в отношениях Москвы и Софии возросла напряженность. В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестерых россиян заподозрили во взрывах на заводах и военных складах, троим из них предъявили обвинения в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева. София объявила персоной нон грата помощника военного атташе России.
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