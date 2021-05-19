https://ria.ru/20210519/rusofoby-1732954445.html

"По таким психушка плачет": болгарский дипломат осудил русофобов

"По таким психушка плачет": болгарский дипломат осудил русофобов - РИА Новости, 19.05.2021

"По таким психушка плачет": болгарский дипломат осудил русофобов

Болгарский дипломат в ООН Антон Гицов в интервью газете "Труд" негативно высказался об активистах, продвигающих антироссийскую риторику. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:01

2021-05-19T14:01

2021-05-19T16:28

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Болгарский дипломат в ООН Антон Гицов в интервью газете "Труд" негативно высказался об активистах, продвигающих антироссийскую риторику. По его словам, русофобия стала характерным элементом внешней политики. Дипломат отметил, что за последние полтора года его страна "стала европейским, если не мировым чемпионом по высылкам российских дипломатов". При этом многие политики зачастую резко высказываются в адрес России, в том числе пытаясь переписать историю Второй мировой. Тем самым, считает Гицов, болгарские русофобы покупают своеобразную индульгенцию для "отпущения грехов", когда стремятся осудить любые прегрешения коммунизма.Он также упомянул недавнее заявление одного из правых активистов о необходимости переименовать храм-памятник, названный в честь Александра Невского.У России и Болгарии множество исторических связей, напомнил Гицов. Например, общая религия, похожие языки и культура, к тому же Москва выступает источником различных видов сырья, в том числе энергоносителей.В последнее время в отношениях Москвы и Софии возросла напряженность. В конце апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестерых россиян заподозрили во взрывах на заводах и военных складах, троим из них предъявили обвинения в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева. София объявила персоной нон грата помощника военного атташе России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия

москва

софия (город)

болгария

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александр невский, россия, москва, оон, софия (город), болгария, в мире