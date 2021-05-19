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Религия и мировоззрение
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Религиозным организациям могут разрешить использовать слово "Россия"
Религиозным организациям могут разрешить использовать слово "Россия" - РИА Новости, 19.05.2021
Религиозным организациям могут разрешить использовать слово "Россия"
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании в среду рекомендовал принять во втором чтении... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:37
2021-05-19T11:37
религия и мировоззрение
госдума рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект, которым предлагается дать возможность использовать слова "Российская Федерация" или "Россия" и их производные без разрешения в названиях религиозных организаций.Изменения предлагаются в законы "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях".Проектом предлагается предоставить возможность использовать без разрешения официальное наименование "Российская Федерация" или "Россия", а также производные от них, в наименованиях религиозных организаций, "входящих в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, в случае использования в наименованиях указанных религиозных организаций полного наименования централизованной религиозной организации".
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госдума рф

Религиозным организациям могут разрешить использовать слово "Россия"

11:37 19.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект, которым предлагается дать возможность использовать слова "Российская Федерация" или "Россия" и их производные без разрешения в названиях религиозных организаций.
Изменения предлагаются в законы "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях".
Проектом предлагается предоставить возможность использовать без разрешения официальное наименование "Российская Федерация" или "Россия", а также производные от них, в наименованиях религиозных организаций, "входящих в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, в случае использования в наименованиях указанных религиозных организаций полного наименования централизованной религиозной организации".
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