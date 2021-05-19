https://ria.ru/20210519/rossiya-1732884260.html
"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России - РИА Новости, 19.05.2021
"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
Читатели немецкой газеты Welt возмутились из-за размеров территории России и призвали разделить ее или отобрать часть территорий. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T03:10
2021-05-19T03:10
2021-05-19T03:10
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welt
арктика
германия
сша
в мире
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"По-братски поделим": немцы задумали развал России
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt возмутились из-за размеров территории России и призвали разделить ее или отобрать часть территорий.Издание выступило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Газета отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Но Россия, как пишет издание, "намерена установить барьер" для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.Некоторые пользователи начали оставлять откровенно русофобские комментарии под материалом газеты."Что вы там сказали? "Арктика" принадлежит России? Не на этой планете…" — добавил gray m."После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах", — высказался Ludwig B.Но были и те, кто высказал иную точку зрения."В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне. Самопровозглашенный мировой охранник, "голубь мира" под названием Соединенные Штаты, вновь хочет участвовать — другого и не следовало ожидать", — отметил tdb.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210501/yapontsy-1730844606.html
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россия, welt, арктика, германия, сша, в мире
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Welt
возмутились из-за размеров территории России
и призвали разделить ее или отобрать часть территорий.
Издание выступило материал, посвященный российским территориям в Арктике
. Газета отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Но Россия, как пишет издание, "намерена установить барьер" для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.
Некоторые пользователи начали оставлять откровенно русофобские комментарии под материалом газеты.
"Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны. Надеюсь дожить до этого. Но даже если не получится, то эта Россия с парочкой жителей все равно не будет существовать вечно", — написал Egal E.
"Что вы там сказали? "Арктика" принадлежит России? Не на этой планете…" — добавил gray m.
"После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах", — высказался Ludwig B.
"Однако морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что "русская Арктика" — это просто сон. Да еще и дурной", —ответил ему gray m.
Но были и те, кто высказал иную точку зрения.
"В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне. Самопровозглашенный мировой охранник, "голубь мира" под названием Соединенные Штаты, вновь хочет участвовать — другого и не следовало ожидать", — отметил tdb.
"Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа. Согласно действующей Конвенции по морскому праву, акватория вокруг этого шельфа — часть российской исключительной экономической зоны. То есть никаких ужасных русских и чего-то в этом роде", — заключил Fred M.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>