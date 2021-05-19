https://ria.ru/20210519/rossiya-1732884260.html

"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России

"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России - РИА Новости, 19.05.2021

"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России

Читатели немецкой газеты Welt возмутились из-за размеров территории России и призвали разделить ее или отобрать часть территорий. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:10

2021-05-19T03:10

2021-05-19T03:10

россия

welt

арктика

германия

сша

в мире

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"По-братски поделим": немцы задумали развал России

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt возмутились из-за размеров территории России и призвали разделить ее или отобрать часть территорий.Издание выступило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Газета отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Но Россия, как пишет издание, "намерена установить барьер" для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.Некоторые пользователи начали оставлять откровенно русофобские комментарии под материалом газеты."Что вы там сказали? "Арктика" принадлежит России? Не на этой планете…" — добавил gray m."После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах", — высказался Ludwig B.Но были и те, кто высказал иную точку зрения."В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне. Самопровозглашенный мировой охранник, "голубь мира" под названием Соединенные Штаты, вновь хочет участвовать — другого и не следовало ожидать", — отметил tdb.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210501/yapontsy-1730844606.html

https://ria.ru/20210427/voyska-1730093594.html

россия

арктика

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, welt, арктика, германия, сша, в мире