https://ria.ru/20210519/remont-1732984981.html

В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог

В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог - РИА Новости, 19.05.2021

В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог

За три года в Ивановской области в нормативное состояние приведут ещё более 730 километров дорог, план дорожных работ утвердили в Росавтодоре, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:14

2021-05-19T16:14

2021-05-19T16:14

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 19 мая – РИА Новости. За три года в Ивановской области в нормативное состояние приведут ещё более 730 километров дорог, план дорожных работ утвердили в Росавтодоре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона."План представил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. На сегодняшний день в нормативном состоянии находится 52 % региональных и межмуниципальных дорог Ивановской области. Разработанный перспективный план дорожного строительства позволит в 2022-2024 годах увеличить этот показатель до 73%", – сказал собеседник агентства.Он добавил, 40 километров из запланированных 733 километров составляют трассы федерального значения и востребованные региональные дороги опорной сети.За 2018-2020 годы в Ивановской области создан каркас автомобильных дорог, качественными дорогами область соединена с соседними регионами, а областной центр – с районами Ивановской области. В 2020 году отремонтировано рекордное количество дорог – 451 километр, в том числе в 2,5 раза увеличен объем ремонта в городах.

https://ria.ru/20210512/transport-1731966786.html

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станислав воскресенский