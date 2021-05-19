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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
https://ria.ru/20210519/remont-1732984981.html
В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог
В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог - РИА Новости, 19.05.2021
В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог
За три года в Ивановской области в нормативное состояние приведут ещё более 730 километров дорог, план дорожных работ утвердили в Росавтодоре, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:14
2021-05-19T16:14
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 19 мая – РИА Новости. За три года в Ивановской области в нормативное состояние приведут ещё более 730 километров дорог, план дорожных работ утвердили в Росавтодоре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона."План представил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. На сегодняшний день в нормативном состоянии находится 52 % региональных и межмуниципальных дорог Ивановской области. Разработанный перспективный план дорожного строительства позволит в 2022-2024 годах увеличить этот показатель до 73%", – сказал собеседник агентства.Он добавил, 40 километров из запланированных 733 километров составляют трассы федерального значения и востребованные региональные дороги опорной сети.За 2018-2020 годы в Ивановской области создан каркас автомобильных дорог, качественными дорогами область соединена с соседними регионами, а областной центр – с районами Ивановской области. В 2020 году отремонтировано рекордное количество дорог – 451 километр, в том числе в 2,5 раза увеличен объем ремонта в городах.
https://ria.ru/20210512/transport-1731966786.html
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станислав воскресенский

В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог

16:14 19.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге в Новосибирской области
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 19 мая – РИА Новости. За три года в Ивановской области в нормативное состояние приведут ещё более 730 километров дорог, план дорожных работ утвердили в Росавтодоре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.
"План представил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. На сегодняшний день в нормативном состоянии находится 52 % региональных и межмуниципальных дорог Ивановской области. Разработанный перспективный план дорожного строительства позволит в 2022-2024 годах увеличить этот показатель до 73%", – сказал собеседник агентства.
Ивановская область развивает сеть пригородного ж/д сообщения - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 15:16Ивановская область
Ивановская область развивает сеть пригородного ж/д сообщения
Он добавил, 40 километров из запланированных 733 километров составляют трассы федерального значения и востребованные региональные дороги опорной сети.
За 2018-2020 годы в Ивановской области создан каркас автомобильных дорог, качественными дорогами область соединена с соседними регионами, а областной центр – с районами Ивановской области. В 2020 году отремонтировано рекордное количество дорог – 451 километр, в том числе в 2,5 раза увеличен объем ремонта в городах.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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