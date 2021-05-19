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В Москве в детсаду проведут служебное расследование после побега ребенка

В Москве в детсаду проведут служебное расследование после побега ребенка - РИА Новости, 19.05.2021

В Москве в детсаду проведут служебное расследование после побега ребенка

Служебное расследование проведут в школе Москвы, откуда сбежал воспитанник дошкольной группы, сотрудник, который должен был за ним следить, решил уволиться,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:21

2021-05-19T16:21

2021-05-19T16:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Служебное расследование проведут в школе Москвы, откуда сбежал воспитанник дошкольной группы, сотрудник, который должен был за ним следить, решил уволиться, после данного инцидента в школе установят постоянный контроль за входом и выходом в здание, сообщила РИА Новости директор школы №338 Мария Андрианова.Ранее один из Telegram-каналов сообщил о том, что родители ребёнка-аутиста требуют уволить руководство московского детсада №338, из которого сбежал их сын. Сообщалось, что мальчик дошёл до пруда у Ивановского кладбища, расположенного в километре, где его из воды спас прохожий."Сегодня, 18 мая, во время полдника один из наших воспитанников покинул территорию образовательной площадки с дошкольными группами. Как только индивидуальный ассистент ребёнка и воспитатель обнаружили пропажу мальчика, они начали самостоятельные поиски ребёнка на этаже, а затем обратились к сотруднику охраны. Он пояснил, что похожий ребёнок вышел вместе с родителем. С помощью видеокамер было установлено, что воспитанник покинул здание образовательной организации следом за посетительницей", - сообщила Андрианова.По ее словам, работники школы и родители ребенка нашли мальчика практически сразу. Также на место были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медики осмотрели ребенка, а затем отпустили его с родителями домой."В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в произошедшем будут наказаны. Ассистент, осознавая ответственность за случившееся, принял решение об увольнении. Охранному предприятию направлена официальная претензия за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Также в образовательной организации будут приняты соответствующие меры технического характера и организован постоянный контроль старшего воспитателя за входом и выходом в здание", - сообщила Андрианова.

https://ria.ru/20210513/detsad-1732217294.html

https://ria.ru/20210311/podrostki-1600857959.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия