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Источник рассказал, сможет ли Россия отразить новые американские ракеты
Источник рассказал, сможет ли Россия отразить новые американские ракеты - РИА Новости, 19.05.2021
Источник рассказал, сможет ли Россия отразить новые американские ракеты
Возможности новейшей российской ЗРС С-500 позволяют с высокой вероятностью перехватывать цели, подобные гиперзвуковым блокам разрабатываемого в США комплекса... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:46
2021-05-19T13:06
россия
зрс с-500
сша
безопасность
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможности новейшей российской ЗРС С-500 позволяют с высокой вероятностью перехватывать цели, подобные гиперзвуковым блокам разрабатываемого в США комплекса ракетного оружия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), заявил в среду РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Как написал журнал Popular Mechanics, в распоряжении армии США появится гиперзвуковое оружие LRHW, которое позволит нанести удар по России в случае конфликта. Предполагается, что максимальная скорость боевой части будет в 17 раз больше скорости звука (около 21 тысячи километров в час, зависит от условий атмосферы), боевой блок сможет поражать цели на расстоянии до 2,7 тысяч километров."Новейшая российская зенитная ракетная система С-500 "Прометей" способна перехватывать маневрирующие гиперзвуковые средства воздушно-космического нападения, летящие на еще больших скоростях. Названные в публикациях СМИ американские комплексы LRHW, соответственно, попадают в класс целей, которые С-500 поражает с высокой вероятностью", - сказал источник.По его словам, "с учетом того, что в концепции LRHW боевая часть будет представлять собой слабоманевренный гиперзвуковой глайдер, его поражение для С-500 не составит проблемы".Источник также сообщил, что С-500 обладает собственными мобильными радиолокационными средствами для обнаружения целей такого класса, что позволит не привязывать рубежи противоракетной обороны к конкретному району.Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. "Прометей" способен сбивать баллистические цели, летящие со скоростью до 7 километров в секунду, а также перехватывать боевые блоки гиперзвуковых ракет.По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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россия, зрс с-500, сша, безопасность

Источник рассказал, сможет ли Россия отразить новые американские ракеты

12:46 19.05.2021 (обновлено: 13:06 19.05.2021)
 
© Фото : Elliot ValdezПервый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Elliot Valdez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможности новейшей российской ЗРС С-500 позволяют с высокой вероятностью перехватывать цели, подобные гиперзвуковым блокам разрабатываемого в США комплекса ракетного оружия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), заявил в среду РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как написал журнал Popular Mechanics, в распоряжении армии США появится гиперзвуковое оружие LRHW, которое позволит нанести удар по России в случае конфликта. Предполагается, что максимальная скорость боевой части будет в 17 раз больше скорости звука (около 21 тысячи километров в час, зависит от условий атмосферы), боевой блок сможет поражать цели на расстоянии до 2,7 тысяч километров.
"Новейшая российская зенитная ракетная система С-500 "Прометей" способна перехватывать маневрирующие гиперзвуковые средства воздушно-космического нападения, летящие на еще больших скоростях. Названные в публикациях СМИ американские комплексы LRHW, соответственно, попадают в класс целей, которые С-500 поражает с высокой вероятностью", - сказал источник.
По его словам, "с учетом того, что в концепции LRHW боевая часть будет представлять собой слабоманевренный гиперзвуковой глайдер, его поражение для С-500 не составит проблемы".
Источник также сообщил, что С-500 обладает собственными мобильными радиолокационными средствами для обнаружения целей такого класса, что позволит не привязывать рубежи противоракетной обороны к конкретному району.
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Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. "Прометей" способен сбивать баллистические цели, летящие со скоростью до 7 километров в секунду, а также перехватывать боевые блоки гиперзвуковых ракет.
По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
 
РоссияЗРС С-500СШАБезопасность
 
 
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