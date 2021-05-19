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Путин оценил уровень отношений с Китаем
Путин оценил уровень отношений с Китаем - РИА Новости, 19.05.2021
Путин оценил уровень отношений с Китаем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:32
2021-05-19T12:43
россия
владимир путин
китай
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются."За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - ред.) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", - сказал он на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае.Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.
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россия, владимир путин, китай, в мире

Путин оценил уровень отношений с Китаем

12:32 19.05.2021 (обновлено: 12:43 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются.
"За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - ред.) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", - сказал он на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае.
Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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