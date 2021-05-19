https://ria.ru/20210519/putin-1732933917.html

Путин оценил уровень отношений с Китаем

Путин оценил уровень отношений с Китаем - РИА Новости, 19.05.2021

Путин оценил уровень отношений с Китаем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:32

2021-05-19T12:32

2021-05-19T12:43

россия

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются."За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - ред.) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", - сказал он на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае.Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/kitay-1729953769.html

россия

китай

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россия, владимир путин, китай, в мире