https://ria.ru/20210519/puteshestviya-1732820783.html
Туристы рассказали, что их расстраивает больше всего на отдыхе в России
Туристы рассказали, что их расстраивает больше всего на отдыхе в России - РИА Новости, 19.05.2021
Туристы рассказали, что их расстраивает больше всего на отдыхе в России
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что во время отпуска на родине огорчает их чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:35
2021-05-19T13:35
2021-05-19T13:35
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что во время отпуска на родине огорчает их чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3100 пользователей и выяснили, что две трети из них считают, что цена отдыха в России не соответствует качеству: первая слишком высока, а второе — недостаточно.О дороговизне поездок по стране сказали 42 процента путешественников. Плохой сервис отметили 35 процентов.Помимо этого, многих туристов смущает недружелюбное отношение, причем не только со стороны обслуживающего персонала, но и других отдыхающих — так ответили восемь процентов респондентов.На плохую инфраструктуру пожаловались семь процентов опрошенных, на низкое качество еды, загрязненную окружающую среду и большое число людей на курортах — по полтора процента. Климат в стране не подходит половине процента респондентов. А два процента пользователей сообщили, что на российских курортах их не устраивает все. При этом 67 процентов туристов отметили, что за последние десять лет отдых в России все же стал более комфортным. Когда поездки по большинству заграничных направлений вновь станут доступны, только 32 процента опрошенных выберут путешествия по России, остальные отправятся за рубеж.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
https://ria.ru/20210518/michurinsk-1732090963.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, отдых, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что во время отпуска на родине огорчает их чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3100 пользователей и выяснили, что две трети из них считают, что цена отдыха в России не соответствует качеству: первая слишком высока, а второе — недостаточно.
О дороговизне поездок по стране сказали 42 процента путешественников. Плохой сервис отметили 35 процентов.
Помимо этого, многих туристов смущает недружелюбное отношение, причем не только со стороны обслуживающего персонала, но и других отдыхающих — так ответили восемь процентов респондентов.
На плохую инфраструктуру пожаловались семь процентов опрошенных, на низкое качество еды, загрязненную окружающую среду и большое число людей на курортах — по полтора процента.
Климат в стране не подходит половине процента респондентов. А два процента пользователей сообщили, что на российских курортах их не устраивает все.
При этом 67 процентов туристов отметили, что за последние десять лет отдых в России все же стал более комфортным.
Когда поездки по большинству заграничных направлений вновь станут доступны, только 32 процента опрошенных выберут путешествия по России, остальные отправятся за рубеж.