https://ria.ru/20210519/prognozy-1732973287.html

ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса

ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021

ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса

Угрозу возникновения новых штаммов коронавируса и их агрессивности сейчас сложно прогнозировать, заявила региональный представитель Всемирной организации... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:34

2021-05-19T15:34

2021-05-19T15:34

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

коронавирусы

здоровье - общество

воз

оон

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Угрозу возникновения новых штаммов коронавируса и их агрессивности сейчас сложно прогнозировать, заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович."Если вирус очень много переносится, любой вирус, растет возможность его мутации. Как они будут влиять, очень тяжело прогнозировать, но не надо расслабляться. Не надо позволять вирусу, чтобы он перекидывался с человека на человека и чтобы мутация возникала. Прогноз никто в мире не может уверенно дать", - заявила Вуйнович в эфире радиостанции "Говорит Москва" .Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины будут неэффективны.

https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html

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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оон