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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/prognozy-1732973287.html
ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса
ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021
ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса
Угрозу возникновения новых штаммов коронавируса и их агрессивности сейчас сложно прогнозировать, заявила региональный представитель Всемирной организации... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:34
2021-05-19T15:34
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
здоровье - общество
воз
оон
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Угрозу возникновения новых штаммов коронавируса и их агрессивности сейчас сложно прогнозировать, заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович."Если вирус очень много переносится, любой вирус, растет возможность его мутации. Как они будут влиять, очень тяжело прогнозировать, но не надо расслабляться. Не надо позволять вирусу, чтобы он перекидывался с человека на человека и чтобы мутация возникала. Прогноз никто в мире не может уверенно дать", - заявила Вуйнович в эфире радиостанции "Говорит Москва" .Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины будут неэффективны.
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оон

ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса

15:34 19.05.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Угрозу возникновения новых штаммов коронавируса и их агрессивности сейчас сложно прогнозировать, заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
"Если вирус очень много переносится, любой вирус, растет возможность его мутации. Как они будут влиять, очень тяжело прогнозировать, но не надо расслабляться. Не надо позволять вирусу, чтобы он перекидывался с человека на человека и чтобы мутация возникала. Прогноз никто в мире не может уверенно дать", - заявила Вуйнович в эфире радиостанции "Говорит Москва" .
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 09:31
Российский ученый предсказал появление резистентных штаммов коронавируса
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины будут неэффективны.
 
Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗООН
 
 
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