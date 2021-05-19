https://ria.ru/20210519/prognozy-1732973287.html
ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса
ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021
ВОЗ объяснила отсутствие прогнозов по новым штаммам коронавируса
Угрозу возникновения новых штаммов коронавируса и их агрессивности сейчас сложно прогнозировать, заявила региональный представитель Всемирной организации... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:34
2021-05-19T15:34
2021-05-19T15:34
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
здоровье - общество
воз
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Угрозу возникновения новых штаммов коронавируса и их агрессивности сейчас сложно прогнозировать, заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович."Если вирус очень много переносится, любой вирус, растет возможность его мутации. Как они будут влиять, очень тяжело прогнозировать, но не надо расслабляться. Не надо позволять вирусу, чтобы он перекидывался с человека на человека и чтобы мутация возникала. Прогноз никто в мире не может уверенно дать", - заявила Вуйнович в эфире радиостанции "Говорит Москва" .Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с "лесным пожаром", указав, что есть огромные риски появления мутаций, для которых вакцины будут неэффективны.
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_372:0:2628:1692_1920x0_80_0_0_3a793e90aed387854ffd74db90514fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оон