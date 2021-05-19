https://ria.ru/20210519/proekt-1732992834.html

США назвали "Северный поток — 2" геополитическим проектом России

США назвали "Северный поток — 2" геополитическим проектом России - РИА Новости, 19.05.2021

США назвали "Северный поток — 2" геополитическим проектом России

Белый дом не комментирует ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку — 2", по-прежнему считает строительство трубопровода "плохой сделкой" и... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:55

2021-05-19T16:55

2021-05-19T18:02

nord stream 2 ag

нато

украина

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северный поток — 2

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Белый дом не комментирует ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку — 2", по-прежнему считает строительство трубопровода "плохой сделкой" и геополитическим проектом России, несущим угрозу энергетической безопасности Европы, заявила в среду журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она отказалась комментировать ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку — 2". "Это их доклад, рекомендую обратиться в госдепартамент", - сказала Жан-Пьер.Ранее во вторник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелена на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию.

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

украина

россия

европа

сша

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nord stream 2 ag, нато, украина, россия, северный поток — 2, европа, сша, в мире