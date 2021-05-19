США назвали "Северный поток — 2" геополитическим проектом России
16:55 19.05.2021 (обновлено: 18:02 19.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Белый дом не комментирует ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку — 2", по-прежнему считает строительство трубопровода "плохой сделкой" и геополитическим проектом России, несущим угрозу энергетической безопасности Европы, заявила в среду журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Администрация Байдена ясно давала понять, что трубопровод "Северный поток — 2" - плохая сделка, это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнеров НАТО", - сказала представитель пресс-службы администрации США журналистам.
Она отказалась комментировать ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку — 2". "Это их доклад, рекомендую обратиться в госдепартамент", - сказала Жан-Пьер.
Ранее во вторник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелена на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию.