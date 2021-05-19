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Российские приставы с начала года стали собирать больше денег
Российские приставы с начала года стали собирать больше денег - РИА Новости, 19.05.2021
Российские приставы с начала года стали собирать больше денег
Приставы за первый квартал этого года взыскали с россиян 180,6 миллиарда рублей, что на 11,3% больше, чем за такой же период 2020-го, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:44
2021-05-19T14:44
2021-05-19T14:44
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Приставы за первый квартал этого года взыскали с россиян 180,6 миллиарда рублей, что на 11,3% больше, чем за такой же период 2020-го, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП)."По итогам I квартала 2021 года в рамках 18,9 миллионов исполнительных производств, по которым требования исполнительных документов исполнены полностью или частично в результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, взыскано 180,6 миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе.Для сравнения, за три месяца 2020 года в рамках 16,8 миллиона исполнительных производств приставы взыскали 162,3 миллиарда рублей.Кроме того, в пресс-службе пояснили, что за три месяца 2021 года в рамках семи миллионов исполнительных производств применено временное ограничение должников на право выезда за пределы страны. При этом, какое конкретно количество россиян стали невыездными, в ведомстве уточнить не смогли.В минувшем марте директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы с середины 2021 года планируют начать электронно получать у Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о доходах должников.
https://ria.ru/20210517/pristavy-1732675316.html
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дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)