https://ria.ru/20210519/premiya-1732949981.html

Проект RT "Бесконечное письмо" выиграл Webby Awards

Проект RT "Бесконечное письмо" выиграл Webby Awards - РИА Новости, 19.05.2021

Проект RT "Бесконечное письмо" выиграл Webby Awards

Проект телеканала RT "Бесконечное письмо", созданный в рамках проекта #СтраницыПобеды к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выиграл премию Webby... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:43

2021-05-19T13:43

2021-05-19T13:44

россия

телеканал rt

великая отечественная война (1941-1945)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148840/80/1488408003_0:59:3217:1869_1920x0_80_0_0_92d24f0ee1e532632028a5194426fed5.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект телеканала RT "Бесконечное письмо", созданный в рамках проекта #СтраницыПобеды к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выиграл премию Webby Awards в номинации Features: Best Use of Stories, сообщается на сайте премии.Отмечается, что премия в номинации Features: Best Use of Stories вручается за лучшее использование функционала социальной сети для того, чтобы с помощью нескольких публикаций в каком-либо виде рассказать историю.Проект "Бесконечное письмо" был создан в рамках проекта #СтраницыПобеды в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым. Данный проект сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

https://ria.ru/20210517/nagrady-1732698851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945), общество