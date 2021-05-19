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Врач назвал правильную позу для работы в офисе
Врач назвал правильную позу для работы в офисе - РИА Новости, 19.05.2021
Врач назвал правильную позу для работы в офисе
Вредно ли закидывать ногу на ногу и в какой позе правильно сидеть при длительной работе за столом, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T04:10
2021-05-19T04:10
2021-05-19T04:10
андрей кабычкин
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вредно ли закидывать ногу на ногу и в какой позе правильно сидеть при длительной работе за столом, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.При кратковременном сидении в позе нога на ногу в удобном кресле никакого вреда не будет, так удобно отдыхать, отметил врач. Но если часто занимать такое положение на рабочем месте, есть риск навредить своему здоровью, предупредил он. Один из таких рисков — перекос таза.Он подчеркнул, что увлечение такой позой может привести к варикозной болезни. Дело в том, что в подколенной ямке полностью отсутствуют мышцы, поэтому сухожилия, вены и артерии располагаются близко к поверхности кожи, и такое положение ног приводит к проблемам с кровоснабжением, пояснил врач."Во время такого сидения обедняется кровоток на периферии: стопа недостаточно кровоснабжается, происходит застой венозного кровообращения, который теоретически может привести к варикозной болезни", — уточнил Кабычкин.Врач рассказал, что самая полезная для сидения поза, особенно при работе в офисе, должна соответствовать "правилу 90".Он посоветовал использовать для работы эргономичные кресла, которые можно регулировать не только по высоте, но и менять эргономику опорных площадей, а также не забывать о 15-минутных перерывах после каждых двух часов работы за столом.
https://ria.ru/20201226/uprazhneniya-1591057670.html
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андрей кабычкин, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Вредно ли закидывать ногу на ногу и в какой позе правильно сидеть при длительной работе за столом, рассказал в интервью радио Sputnik
заслуженный врач России
, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин
.
При кратковременном сидении в позе нога на ногу в удобном кресле никакого вреда не будет, так удобно отдыхать, отметил врач. Но если часто занимать такое положение на рабочем месте, есть риск навредить своему здоровью, предупредил он. Один из таких рисков — перекос таза.
"Когда человек сидит нога на ногу, таз перекашивается, и некоторые мышцы начинают перенапрягаться. Длительное сидение в такой позе вызывает болезненное ощущение при вставании со стула, так называемые стартовые боли. То есть мышцы моментально реагируют, и появляется болевой синдром", — сказал Кабычкин.
Он подчеркнул, что увлечение такой позой может привести к варикозной болезни. Дело в том, что в подколенной ямке полностью отсутствуют мышцы, поэтому сухожилия, вены и артерии располагаются близко к поверхности кожи, и такое положение ног приводит к проблемам с кровоснабжением, пояснил врач.
"Во время такого сидения обедняется кровоток на периферии: стопа недостаточно кровоснабжается, происходит застой венозного кровообращения, который теоретически может привести к варикозной болезни", — уточнил Кабычкин.
Врач рассказал, что самая полезная для сидения поза, особенно при работе в офисе, должна соответствовать "правилу 90".
"Это значит, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Между бедренной костью и большой и малой берцовой костью тоже. То есть коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов. Стопа должна стоять относительно пола тоже под углом 90 градусов", — объяснил Кабычкин.
Он посоветовал использовать для работы эргономичные кресла, которые можно регулировать не только по высоте, но и менять эргономику опорных площадей, а также не забывать о 15-минутных перерывах после каждых двух часов работы за столом.