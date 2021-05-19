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ФРГ заявила о фундаментальном расхождении с США по "Северному потоку — 2"
ФРГ заявила о фундаментальном расхождении с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.05.2021
ФРГ заявила о фундаментальном расхождении с США по "Северному потоку — 2"
РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:14
2021-05-19T16:14
2021-05-19T16:46
хайко маас
мид германии
северный поток — 2
германия
сша
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Обещаний со стороны Вашингтона о последующих решениях по "Северному потоку — 2" нет, заявил в Берлине журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы считаем это (отказ США от санкций в отношении Nord Stream 2 AG - ред.) конструктивным шагом, который мы будем дальше обсуждать с нашими партнерами в Вашингтоне. Помимо этого, нет обещаний в отношении того, что будет решено в Вашингтоне... в следующем докладе, который будет представлен через три месяца", - сказал министр."Но у нас есть сейчас три месяца, чтобы поговорить с ответственными лицами в Вашингтоне о том, как будут развиваться дела и как разные позиции, которые есть в Вашингтоне и в Берлине со стороны действующих правительств, могли бы быть объединены таким образом, чтобы этот проект, который, как мне кажется, является единственным проектом, по которому наши позиции фундаментально расходятся, чтобы этот проект в дальнейшем не осложнял наше блестящее сотрудничество", - добавил министр.
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хайко маас, мид германии, северный поток — 2, германия, сша