https://ria.ru/20210519/potok-1732984876.html

ФРГ заявила о фундаментальном расхождении с США по "Северному потоку — 2"

ФРГ заявила о фундаментальном расхождении с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

ФРГ заявила о фундаментальном расхождении с США по "Северному потоку — 2"

РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:14

2021-05-19T16:14

2021-05-19T16:46

хайко маас

мид германии

северный поток — 2

германия

сша

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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Обещаний со стороны Вашингтона о последующих решениях по "Северному потоку — 2" нет, заявил в Берлине журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы считаем это (отказ США от санкций в отношении Nord Stream 2 AG - ред.) конструктивным шагом, который мы будем дальше обсуждать с нашими партнерами в Вашингтоне. Помимо этого, нет обещаний в отношении того, что будет решено в Вашингтоне... в следующем докладе, который будет представлен через три месяца", - сказал министр."Но у нас есть сейчас три месяца, чтобы поговорить с ответственными лицами в Вашингтоне о том, как будут развиваться дела и как разные позиции, которые есть в Вашингтоне и в Берлине со стороны действующих правительств, могли бы быть объединены таким образом, чтобы этот проект, который, как мне кажется, является единственным проектом, по которому наши позиции фундаментально расходятся, чтобы этот проект в дальнейшем не осложнял наше блестящее сотрудничество", - добавил министр.

https://ria.ru/20210519/kurs-1732986781.html

германия

сша

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хайко маас, мид германии, северный поток — 2, германия, сша