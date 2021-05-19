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В Германии подали иск против фонда по поддержке "Северного потока — 2"
В Германии подали иск против фонда по поддержке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2021
В Германии подали иск против фонда по поддержке "Северного потока — 2"
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск в административный суд города Шверин против создания "Фонда защиты климата MV", который РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:34
2021-05-19T15:55
россия
allseas
мануэла швезиг
северный поток — 2
балтийское море
финляндия
в мире
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск в административный суд города Шверин против создания "Фонда защиты климата MV", который должен поддержать работу над завершением "Северного потока 2".В январе этого года парламент немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2". Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, где должно завершиться строительство газопроекта.Как считают в DUH, власти региона используют соображения защиты окружающей среды и климата в качестве "лишь отговорки" для создания фонда. "По мнению DUH, это противоречит праву в сфере деятельности фондов", - сообщается в заявлении организации.Экологи рассчитывают, что жалоба окажет "приостанавливающее действие", и во время разбирательства фонд не сможет вести деятельность в поддержку трубопровода.Ранее премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг заявила, что власти региона поддерживают проект "Северный поток 2" и выступают за его завершение."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Газопровод проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех - лишь в конце октября 2019 года - выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе. При этом отмечалось, что решение Дании по "Северному потоку 2" основано на тщательной экологической экспертизе, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях.
https://ria.ru/20210519/bayden-1732969536.html
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россия, allseas, мануэла швезиг, северный поток — 2, балтийское море, финляндия, в мире

В Германии подали иск против фонда по поддержке "Северного потока — 2"

15:34 19.05.2021 (обновлено: 15:55 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск в административный суд города Шверин против создания "Фонда защиты климата MV", который должен поддержать работу над завершением "Северного потока 2".
В январе этого года парламент немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2". Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, где должно завершиться строительство газопроекта.
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Как считают в DUH, власти региона используют соображения защиты окружающей среды и климата в качестве "лишь отговорки" для создания фонда. "По мнению DUH, это противоречит праву в сфере деятельности фондов", - сообщается в заявлении организации.
Экологи рассчитывают, что жалоба окажет "приостанавливающее действие", и во время разбирательства фонд не сможет вести деятельность в поддержку трубопровода.
Ранее премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг заявила, что власти региона поддерживают проект "Северный поток 2" и выступают за его завершение.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Газопровод проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех - лишь в конце октября 2019 года - выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе. При этом отмечалось, что решение Дании по "Северному потоку 2" основано на тщательной экологической экспертизе, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях.
 
РоссияAllseasМануэла ШвезигСеверный поток — 2Балтийское мореФинляндияВ мире
 
 
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