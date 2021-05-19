В МИД оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Если США смягчат позицию по газопроводу "Северный поток 2", это не станет ключевым для улучшения отношений с Россией, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства.
"Критерии отмены этих санкций мы не обсуждаем с США по принципиальным мотивам. Если США в силу своих соображений отложат какие-то новые деструктивные шаги по "Северному потоку", мы это, конечно, отметим в позитиве и будем приветствовать, но на общем фоне того, что творится в последние годы, и как США разрушают наши отношения, в том числе используя свой санкционный инструментарий, этот шаг не будет являться чем-то качественно меняющим общую канву российско-американских отношений, российско-американского диалога", - сказал Рябков.
"Нужно гораздо больше им сделать для выправления всего того, что они натворили, наворочали за последние годы, прежде чем мы скажем, что намечаются изменения к лучшему в российско-американских отношениях", - добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.