Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/popravki-1732911295.html
Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми
Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми - РИА Новости, 19.05.2021
Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:58
2021-05-19T10:58
госдума рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590702181_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_00fb7103fd7118b1f9eb1631f4dce22e.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента РФ Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин.Поправки были внесены в принятый в первом чтении правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до 6% для IT-компаний. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, сенатор Инна Святенко и первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысяч рублей - эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года, третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731904231.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590702181_862:412:3043:2048_1920x0_80_0_0_a6b493de7a9ff843fc1d47d71254a028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, владимир путин, общество

Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми

10:58 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента РФ Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин.
Поправки были внесены в принятый в первом чтении правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до 6% для IT-компаний. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, сенатор Инна Святенко и первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысяч рублей - эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года, третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.
Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 11:08
Мишустин назвал число назначенных пособий на детей от трех до семи лет
 
Госдума РФВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния