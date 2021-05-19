https://ria.ru/20210519/popravki-1732911295.html

Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми

Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми - РИА Новости, 19.05.2021

Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:58

2021-05-19T10:58

2021-05-19T10:58

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента РФ Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин.Поправки были внесены в принятый в первом чтении правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до 6% для IT-компаний. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, сенатор Инна Святенко и первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысяч рублей - эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года, третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731904231.html

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госдума рф, владимир путин, общество