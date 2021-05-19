https://ria.ru/20210519/pomosch-1732930604.html

Пенсионерке купили жилье после публикации ее истории на сайте РИА Новости

Пенсионерке купили жилье после публикации ее истории на сайте РИА Новости - РИА Новости, 19.05.2021

Пенсионерке купили жилье после публикации ее истории на сайте РИА Новости

Бизнесмен из Костромы Николай Кольганович подарил квартиру узнице концлагеря Валентине Емельяновой, узнав о ее беде из материала РИА Новости. До этого женщина... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:20

2021-05-19T12:20

2021-05-19T13:50

благотворительность

квартира

жилье

липецк

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Бизнесмен из Костромы Николай Кольганович подарил квартиру узнице концлагеря Валентине Емельяновой, узнав о ее беде из материала РИА Новости. До этого женщина была вынуждена ютиться в комнате общежития на пятом этаже в доме без лифта. Из-за больных ног она не могла спуститься вниз и практически не бывала на улице. Ванны в комнате пенсионерки не было — приходилось мыться в тазике.В младенчестве Валентина Емельянова вместе с семьей оказалась в немецком концлагере в Гжатске (сейчас — Гагарин), детство провела в землянке — до третьего класса ходила в школу в лаптях. После того, как она вышла замуж, часто переезжала вместе с супругом-военным, пока не осела в Липецке. "Горплодовощторг", куда она устроилась работать, выделил Валентине Павловне временную комнату в общежитии, которая стала в итоге ее постоянным жильем. Емельянова много раз обращалась в местную администрацию с просьбой улучшить условия, но каждый раз получала отказ.Материал о Валентине Павловне опубликовали на сайте РИА Новости 25 февраля. В этот же день автору статьи написал Николай Кольганович, предприниматель из Костромы. Его тронула история Емельяновой, и он решил купить ей квартиру. А 18 мая в редакцию позвонила сама Валентина Павловна и пригласила на новоселье. Несколько дней назад она переехала в "однушку" и сейчас обустраивается на новом месте. Здесь есть все удобства, в том числе, конечно, ванная комната с душевой кабиной, о которой так мечтала пенсионерка.Николай Кольганович рассказал РИА Новости, что благотворительностью занимается уже почти двадцать лет — общественным организациям не доверяет и нуждающимся помогает напрямую."Ехал в электричке домой, смотрел новости — что еще делать? Увидел в ленте ваш репортаж, и так за душу взяло. Думаю: "Приеду, познакомлюсь с Валентиной Павловной". Великолепная женщина, душевный человек! Вроде есть и в Липецке бизнесмены, но никто не обратил на нее внимания. В итоге помогла Кострома", — объяснил он.Через несколько недель Кольганович снова собирается поехать в Липецк — поздравить Валентину Павловну с новосельем.

https://ria.ru/20210225/zhile-1598844700.html

https://ria.ru/20210513/veteran-1732180044.html

липецк

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80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали. Пытались помочь знакомые: согласовали ремонт подсобного помещения на первом этаже под квартиру пенсионерке. Но со сменой мэра города договоренности пропали. По закону бывшая узница концлагеря под указ президента о субвенции на получение жилья не попадает. Женщине остается гулять по комнате и принимать душ в больнице или санатории. 2021-05-19T12:20 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, квартира, жилье, липецк, общество