https://ria.ru/20210519/pogoda-1732914131.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 19.05.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Комфортная погода без существенных осадков с температурой около плюс 20 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:10
2021-05-19T11:10
2021-05-19T11:12
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комфортная погода без существенных осадков с температурой около плюс 20 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода будет умеренно теплой, температура в дневные часы около плюс 20 градусов, зато существенных осадков не ожидается", - сказала Позднякова.Она отметила, что ночи станут прохладнее: в Москве плюс 10-12 градусов, по области - от 7 до 12."Ветер немного стихнет, что сделает погоду комфортнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Потому что сегодня у нас достаточно плотный ветер, порывы до 18 метров в секунду, что может представлять опасность", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20210519/pogoda-1732885225.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество