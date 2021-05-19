https://ria.ru/20210519/pogoda-1732914131.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 19.05.2021

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Комфортная погода без существенных осадков с температурой около плюс 20 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:10

2021-05-19T11:10

2021-05-19T11:12

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комфортная погода без существенных осадков с температурой около плюс 20 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода будет умеренно теплой, температура в дневные часы около плюс 20 градусов, зато существенных осадков не ожидается", - сказала Позднякова.Она отметила, что ночи станут прохладнее: в Москве плюс 10-12 градусов, по области - от 7 до 12."Ветер немного стихнет, что сделает погоду комфортнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Потому что сегодня у нас достаточно плотный ветер, порывы до 18 метров в секунду, что может представлять опасность", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20210519/pogoda-1732885225.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество