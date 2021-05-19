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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 19.05.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Комфортная погода без существенных осадков с температурой около плюс 20 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 19.05.2021
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татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комфортная погода без существенных осадков с температурой около плюс 20 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода будет умеренно теплой, температура в дневные часы около плюс 20 градусов, зато существенных осадков не ожидается", - сказала Позднякова.Она отметила, что ночи станут прохладнее: в Москве плюс 10-12 градусов, по области - от 7 до 12."Ветер немного стихнет, что сделает погоду комфортнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Потому что сегодня у нас достаточно плотный ветер, порывы до 18 метров в секунду, что может представлять опасность", - сказала Позднякова.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде на выходных

11:10 19.05.2021 (обновлено: 11:12 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комфортная погода без существенных осадков с температурой около плюс 20 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погода будет умеренно теплой, температура в дневные часы около плюс 20 градусов, зато существенных осадков не ожидается", - сказала Позднякова.
Она отметила, что ночи станут прохладнее: в Москве плюс 10-12 градусов, по области - от 7 до 12.
"Ветер немного стихнет, что сделает погоду комфортнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Потому что сегодня у нас достаточно плотный ветер, порывы до 18 метров в секунду, что может представлять опасность", - сказала Позднякова.
Горожане прогуливаются по набережной реки Туры в Тюмени - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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